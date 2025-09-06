Esteri
Auto sui pedoni in Normandia, 4 persone travolte mentre erano in pizzeria: 1 morto e 3 feriti

Un uomo ha travolto in auto 4 pedoni, causando un morto e 3 feriti. Il conducente della vettura si sarebbe sentito male mentre guidava a Pirou.
A cura di Gabriella Mazzeo
Un'auto ha investito quattro pedoni in Normandia, causando un morto e 3 feriti gravi. La sindaca di Pirou, Noelle Loferestier, ha parlato di un grave incidente nel quale è coinvolto un anziano, che era alla guida, e i pedini travolti. Il conducente della vettura avrebbe avuto un malore al volante.

Come riporta TFI Info, i vigili del fuoco hanno curato in totale sei persone, inclusi 4 pedoni travolti dalla macchina e due le due persone nell'abitacolo. Il veicolo avrebbe terminato la sua corsa contro la terrazza di una pizzeria a Pirou, nella Manica francese, investendo anche i tavolini all'esterno.

Secondo i primi accertamenti, l'uomo alla guida del veicolo con cambio automatico sarebbe svenuto poco prima dell'impatto. Una delle persone travolte, una donna, è morta, mentre altre 3 persone sono ricoverate in condizioni critiche. Un attacco deliberato è formalmente escluso dalle autorità, che hanno ribadito che l'accaduto è stato frutto di un incidente. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, tra cui oltre trenta vigili del fuoco.

