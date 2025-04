Auto piomba su un doposcuola in Illinois, 4 morti e diversi feriti: le vittime hanno tra i 4 e i 18 anni Un’automobile è piombata su un doposcuola nella cittadina di Chatham, in Illinois (Stati Uniti), uccidendo 4 persone e ferendone diverse altre. Le vittime hanno tra i 4 e i 18 anni, riferisce la polizia. Illeso il conducente dell’auto, portato in ospedale per accertamenti. Non è chiaro se il gesto sia stato intenzionale o se si sia trattato di un incidente. Indagini in corso. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Eleonora Panseri

Frame dei video pubblicati sui social dopo l'incidente in Illinois.

Nella cittadina di Chatham, in Illinois (Stati Uniti), un'automobile è piombata su un doposcuola uccidendo 4 persone e ferendone diverse altre. Le vittime hanno tra i 4 e i 18 anni, fa sapere la polizia che sta indagando sulla vicenda.

L'auto si sarebbe schiantata contro l'edificio travolgendo tre persone che erano all'esterno e una all'interno. Il medico legale Jim Allmon ha detto che le vittime sono "studentesse", affermando che le loro identità saranno divulgate dopo che i familiari verrano informati dell'accaduto.

L'incidente è avvenuto nella cittadina, che si trova a circa 10 miglia a sud della capitale dello Stato, Springfield, intorno alle 15.20 (ora Usa, ndr) di ieri, lunedì 28 aprile.

Sui social sono stati condivisi diversi video dell'accaduto, uno dei quali mostra l'edificio coinvolto con un grosso foro in una parete. Si vedono anche diverse auto delle forze dell'ordine e un elicottero che sorvola la zona.

Al volante dell'automobile un unico occupante, di cui non è stata resa nota l'identità, illeso e trasportato in un ospedale locale per accertamenti, ha riferito ancora la polizia statale.

Non è chiaro il motivo per cui abbia compiuto il gesto, se sia stato un incidente o un atto intenzionale. La polizia non ha ancora fatto sapere se il conducente è stato arrestato o solo preso in custodia.

Il governatore dell'Illinois JB Pritzker, con un post su X, si è detto "inorridito e profondamente rattristato".

"I genitori hanno detto addio ai loro figli la mattina senza sapere che sarebbe stata l'ultima volta. Il mio cuore è pesante per queste famiglie e per il dolore inimmaginabile che stanno vivendo, qualcosa che nessun genitore dovrebbe dover sopportare", ha scritto.

Sul suo account Facebook, invece, il Dipartimento di Polizia di Chatham ha chiesto di pregare per la comunità: "Qui si è verificata una terribile tragedia che ha colpito tutti noi", riporta il messaggio.

Come si legge sul sito, la struttura colpita, il doposcuola YNOT After School Camp, è specializzata nell'offerta di attività all'aperto per i bambini.