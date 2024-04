video suggerito

Australia, terrore in un centro commerciale a Sydney: “Diverse persone uccise a coltellate” I fatti sono avvenuti al centro commerciale Westfield Bondi Junction di Sydney dove è stato riferito di accoltellamenti e colpi d’armi da fuoco. Ci sarebbero almeno quattro vittime, riferiscono i media locali. Il responsabile dell’attacco sarebbe stato ucciso dalla polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Terrore al centro commerciale Westfield Bondi Junction di Sydney, in Australia, dopo un uomo avrebbe accoltellato diverse persone. I fatti sono avvenuti poco prima delle 16 (ora locale, le 7 in Italia). Il responsabile dell'attacco sarebbe rimasto ucciso dalla polizia, stando ai giornali locali.

Lo riporta il Sydney Morning Herald. "Quattro i morti finora accertati", secondo il quotidiano, mentre secondo l'emittente locale 9News Sydney ci sono "diverse persone uccise".

Decine di auto della polizia e ambulanze sono arrivate sul posto. Presenti anche gli elicotteri oltre a varie ambulanze, il centro commerciale è stato isolato. Alcuni sono fuggiti dal complesso affollato urlando e piangendo, mentre altre persone si sono chiusi nei bagni del centro, come riferiscono i media locali.

“Qualcosa è appena successo all'incrocio di Westfields Bondi. Eravamo lassù e all'improvviso tutte queste persone hanno iniziato a correre verso di noi. Poi abbiamo visto dozzine e dozzine di persone urlare: "Qualcuno sta accoltellando tutti, uscite di qui", ha scritto l'utente Ted Helliar su X.

Un uomo ha affermato di essere stato costretto a prestare soccorso dopo che un bambino e sua madre erano stati accoltellati. "Una mamma si è avvicinata con il suo bambino e io l'ho preso in braccio", ha detto a 9News. “Ho cercato di comprimere il sangue mentre mi fermavo e chiamavo l’ambulanza e la polizia. C'era molto sangue sul pavimento" ha aggiunto.

In un comunicato, la NSW Police Force ha confermato che un uomo è stato centrato da colpi di arma da fuoco. "Si è verificato un incidente critico in seguito alla sparatoria di un uomo a Bondi Junction", hanno detto le autorità. "Poco prima delle 16:00, i servizi di emergenza sono stati chiamati a Westfield Bondi Junction in seguito alla segnalazione di più persone accoltellate".