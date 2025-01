video suggerito

Attentato New Orleans, tra le vittime il figliastro della tata di William e Harry: il messaggio dei reali Edward Pettifer, 31 anni, figliastro di Tiggy Legge-Bourke è morto durante la sparatoria di Bourbon Street il primo gennaio. Il principe William e re Carlo hanno fatto le condoglianze ai familiari della vittima.

A cura di Elisabetta Rosso

Il primo gennaio un camion ha invaso Bourbon Street uccidendo 14 persone. Tra le vittime dell‘attacco di New Orleans c'è anche Edward Pettifer, 31 anni, figliastro di Tiggy Legge-Bourke, ex tata del Principe William e del Principe Harry. Secondo il medico legale la morte di Pettifer è stata causata da "ferite da corpo contundente'".

Il principe del Galles "è scioccato e triste" per la morte di Pettfer. “I nostri pensieri e le nostre preghiere rimangono con la famiglia Pettifer e tutte quelle persone innocenti che sono state tragicamente colpite da questo orribile attacco”.

Secondo le fonti a palazzo re Carlo si è "profondamente rattristato" e ha contatto la famiglia di Pettifer per le condoglianze. Anche il principe Harry è stato informato, ma non commenterà pubblicamente la notizia.

L'attacco del 1 gennaio a New Orleans

Il primo gennaio Shamsud-Din Jabbar un cittadino statunitense di 42 anni ha guidato un camioncino contro la folla che stava camminando lungo Bourbon Street di New Orleans. Sono state uccise 14 persone, almeno 39 i feriti. L'uomo è morto durante la sparatoria con la polizia.

Secondo l'FBI è stato un attacco terroristico. Una bandiera dell'Isis è stata trovata nel bagagliaio dell'auto, e Jabbar avrebbe pubblicato sui social "video ispirati all'Isis", ha spiegato Biden. Nelle vicinanze sono stati trovati anche due ordigni esplosivi improvvisati, secondo la polizia.

Le parole della famiglia Pettifer

Secondo il Telegraph, Pettifer era il figlio maggiore di Charles Pettifer, ex ufficiale delle Coldstream Guards, e di Camilla Wyatt, figlia di un allevatore di cavalli da corsa.

La famiglia di Pettifer ha rilasciato un comunicato dopo la sua morte, si legge: "L'intera famiglia è devastata dalla tragica notizia della morte di Ed a New Orleans. Era un figlio, un fratello, un nipote e un amico meraviglioso per tanti. Mancherà terribilmente a tutti noi. I nostri pensieri sono rivolti alle altre famiglie che hanno perso i loro familiari a causa di questo terribile attacco. Chiediamo di poter piangere la perdita di Ed come famiglia in privato. Grazie".