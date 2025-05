Attentato a clinica per la fertilità in California, identificato presunto autore: “Si definiva un ‘pro morte'”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

La clinica vicino a dove è avvenuta l'esplosione.

Sarebbe stato identificato dalle autorità l'autore dell'attentato contro una clinica per la fecondazione assistita avvenuto ieri, sabato 17 maggio, a Palm Springs, in California. Si tratterebbe di un 25enne di nome Guy Edward Bartkus.

Lo hanno riferito fonti dell'FBI ai media statunitensi. L'attentatore, che è morto nell'esplosione provocata da una bomba piazzata in un'auto, si definiva un ‘pro-morte'.

Nelle sue parole, "qualcuno che intende procurarsi la morte il prima possibile per impedire la propria futura sofferenza e, soprattutto, la sofferenza che la propria esistenza causerà a tutti gli altri esseri senzienti".

Il Federal Bureau of Investigation ha classificato l’esplosione come attacco terroristico, come ha annunciato il vicedirettore dell’ufficio di Los Angeles dell’FBI, Akil Davis, durante una conferenza stampa.

Bartkus avrebbe lasciato un messaggio in cui spiegava le ragioni del suo gesto estremo. "Sono arrabbiato per il fatto di esistere e perché nessuno mi ha chiesto il permesso di farmi nascere", avrebbe detto in un audio lungo 30 minuti.

"Sono fortemente contrario alla fecondazione in vitro, è estremamente sbagliata. Persone che hanno figli a tavolino. Quanto ci può essere di più stupido?", avrebbe aggiunto.

Sembra che Bartkus abbia anche installato un treppiede con una telecamera per filmare l'attacco ma il video non è mai stato caricato sul suo sito, dove invece è stato trovato l'audio.

In una sezione ‘Domande e risposte' del suo sito raccontava inoltre che la migliore amica, Sophie, condivideva le sue idee e che sarebbe morta di recente dopo aver convinto il suo fidanzato a spararle nel sonno.

"Avevamo concordato che se uno di noi fosse morto, l'altro lo avrebbe seguito presto", scriveva Bartkus.

La giovane menzionata dall'attentatore potrebbe essere la 27enne Sophie Tinney, morta a Fox Island, nello Stato di Washington, il 22 aprile. Per la polizia sarebbe stato il suo fidanzato ad ucciderla, il 29enne Lars Eugene Nelson, dopo essere stato convinto da lei.