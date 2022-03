Arrestata a San Pietroburgo anziana che protestava contro Putin: era sopravvissuta all’assedio nazista È stata arrestata dalla polizia mentre manifestava in piazza a San Pietroburgo contro il presidente Putin e la guerra in Ucraina. L’anziana, Yelena Osipova, è una figura piuttosto nota per essere sopravvissuta all’assedio nazista di Leningrado.

A cura di Chiara Ammendola

Continuano le proteste in tutta la Russia per dire no alla guerra in Ucraina. Centinaia di manifestanti sono scesi anche quest'oggi in piazza per dire no all'invasione da parte del presidente Putin, rispondendo così di fatto all'appello del leader d'opposizione russo Alexei Navalny, che dal carcere dove è rinchiuso, ha invitato tutti i russi a scendere in piazza per manifestare il proprio dissenso a questa guerra.

Ancora una volta è intervenuta la polizia a fermare i cortei che spontaneamente hanno invaso le strade di Mosca e San Pietroburgo: proprio qui gli agenti hanno arrestato circa 100 persone, molto delle quali sono state prese a manganellate. Tra queste anche un'anziana signora, Yelena Osipova, scesa in piazza come tanti altri per dire no alla guerra, anche lei però è stata fermata e arrestata dalla polizia. La scena è stata ripresa dai tanti presenti, compresi diversi giornalisti, che hanno poi diffuso il video sui social. Yelena è piuttosto nota in patria per essere sopravvissuta all'assedio nazista di Leningrado, oggi San Pietroburgo e per questo le immagini hanno, vista anche l'età della donna, suscitato un'ondata di sdegno in tutta la Russia.

Anche a Mosca le forze dell'ordine hanno fermato con la forza i manifestanti mentre la piazza Rossa nei pressi del Cremlino è stata transennata: almeno sette le persone arrestate mentre sono centinaia quelle che hanno imbracciato i cartelli per dire no alla guerra. Secondo quanto riportato da un giornalista di AP sul posto una donna sarebbe stata portata via a forza dalla polizia mentre gridava: "Niente guerra". "Non potevo stare a casa. Questa guerra deve essere fermata", ha invece riferito uno studente 21enne. Secondo il gruppo di monitoraggio indipendente OVD-Info oltre 7.000 persone in totale in Russia sono state detenute durante le manifestazioni sull'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, iniziate giovedì scorso.