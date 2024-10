Ankara, attacco terroristico nell’azienda aerospaziale Tusas: 4 morti e 14 feriti. Ci sarebbero ostaggi I fatti sono avvenuti a Kahramankazan, cittadina che dista circa 50 chilometri dalla capitale della Turchia e che ospita la sede dell’Industria aerospaziale turca (Tusas). “Più terroristi sono arrivati al cancello di sicurezza della struttura e hanno fatto esplodere un veicolo”, scrivono i media locali. Il ministro dell’Interno, Ali Yerlikaya, ha confermato che si tratta di un attacco terroristico. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Il ministro dell'Interno turco ha annunciato che c'è stato un "attacco terroristico" contro la sede dell‘Industria aerospaziale turca (Tusas), in provincia di Ankara, e ci sono almeno 4 morti e 14 feriti. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan incontrando il presidente russo Vladimir Putin a Kazan.

Lo scontro tra aggressori e forze dell'ordine sarebbe verosimilmente ancora in corso di svolgimento, ma due degli almeno tre terroristi sono stati "neutralizzati". A renderlo noto i media turchi, che citano fonti delle forze dell'ordine, intervenute per porre fine all'attacco e liberare i dipendenti rimasti ostaggi del commando.

I fatti sono avvenuti a Kahramankazan, cittadina che dista circa 50 chilometri dalla capitale della Turchia. Lo riporta la Cnn Turk, mentre il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya, aveva affermato che "l'attacco terroristico" aveva anche provocato feriti.

La rete televisiva turca Habertürk riferisce che l'attacco è stato portato avanti con un'esplosione, mostrando un filmato dove si vede un incendio nei pressi dell'edificio. Ha poi pubblicato le fotografie di alcuni "terroristi" con in braccio quelle che sembrano essere armi automatiche, mentre entrano all'interno della Tusas.

In altri video condivisi sui social media, ma non ancora verificati, si sentono anche colpi di arma da fuoco dopo lo scoppio. Le immagini trasmesse mostrano una grande quantità di fumo bianco davanti all'ingresso del sito.

Intanto Instagram e X risultano bloccati o inaccessibili in varie parti della Turchia, compresa Istanbul e la città sulla costa mediterranea di Antalya.

La stessa emittente turca parla anche di "ostaggi" senza ulteriori dettagli, sottolineando che l'attacco "è ancora in corso". Anche la televisione privata Ntv ha menzionato colpi di arma da fuoco dopo l'esplosione avvenuta intorno alle 16.00 ora locale.

Stando alle le prime informazioni raccolte dalla Cnn Turk "più terroristi sono arrivati al cancello di sicurezza della struttura e hanno fatto esplodere un veicolo" creando un varco ed "entrando nella struttura dove è iniziato un conflitto armato".

Il ministro della Giustizia, Yılmaz Tunç ha fatto sapere di aver avviato un'indagine sul presunto attentato. "Condanno fermamente e maledico l'attacco terroristico contro gli impianti dell'industria aerospaziale turca nel distretto di Kahramankazan, ad Ankara". L'ufficio del procuratore capo di Ankara: "Auguro la misericordia di Dio ai nostri martiri e una pronta guarigione ai nostri feriti".

La Tusas produce sia aerei da aviazione civile come gli airbus ma anche F-16 destinati all'aviazione turca.

Al momento non c'è alcuna rivendicazione. L'attacco è avvenuto dopo che il leader del Partito del movimento nazionalista (MHP) ha dichiarato che il capo del PKK, Abdullah Öcalan, attualmente in carcere avrebbe potuto partecipare a un evento parlamentare per "dichiarare la fine del terrorismo".

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha comunicato che tra le vittime non ci sono italiani. "Ci dovrebbe essere un piccolo gruppo di tecnici che sono al sicuro in una stanza fuori dal luogo dove c'è stata la sparatoria. Ma seguiamo l'evoluzione della situazione". Lo ha detto al programma ‘Nessun luogo è lontano' su Radio 24.