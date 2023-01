Andrew Tate e il fratello Tristan restano in carcere: sequestrati beni per 4 milioni di dollari

L’ex campione di kickboxing e influencer Andrew Tate e il fratello Tristan resteranno in cella fino al 27 febbraio. Entrambi sono indagati in un indagine per traffico di esseri umani, sfruttamento della prostituzione e stupro.