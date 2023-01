Così Andrew Tate adescava le minorenni sui social media: “Sei bellissima, dove ti nascondevi?” Lo stesso ‘modus operandi’ con tutte le giovani contattate su Instagram. Con alcune questo approccio ha funzionato. Sono quelle che Andrew Tate e suo fratello Tristan, ora in carcere in Romania, avrebbero sfruttato sessualmente. Due ragazze minorenni hanno confermato alla BBC che i due uomini hanno scritto loro sui social.

A cura di Biagio Chiariello

Andrew Tate (al centro) col fratello Tristan

Daria Gusa ha 16 anni ed era ancora a scuola, quando ha ricevuto un messaggio privato su Instagram da Andrew Tate, l'ex kickboxer, di quasi 20 anni più grande di lei, arrestato nelle in Romania con le pesantissime accuse di aver fatto parte di una organizzazione dedita allo sfruttamento sessuale di donne. "Diceva solo ‘Ragazza rumena' e poi c'erano delle emoji provocanti", ha raccontato l'adolescente alla BBC. "Era confuso perché avevo solo 200 follower con un account privato".

Daria è una delle adolescenti che hanno descritto alla BBC come Andrew Tate e suo fratello Tristan si sono avvicinati a loro sui social. "Era ovvio per loro che eravamo ragazze delle superiori", ha detto. "Nella nostra biografia su Instagram c'è scritto anche il nostro liceo. Penso che stesse solo cercando di trovare ragazze che fossero il più innocenti o ingenue possibile, secondo me" ammette la 16enne.

Daria, che ora frequenta l'università nel Regno Unito, è la figlia di Cozmin Gusa, un importante politico rumeno, e si è detta "pronta" a parlare pubblicamente dello scandalo che l'ha vista vittima. I fratelli Tate sono attualmente in custodia cautelare per 30 giorni in Romania, mentre la polizia indaga sulle accuse di stupro e tratta di esseri umani, che entrambi negano.

Da quando ha condiviso la sua esperienze, Daria dice che molti giovani l'hanno accusata di mentire. "Anche i ragazzi che conoscevo al liceo mi danno della bugiarda per aver detto che una volta ho ricevuto un messaggio da Andrew Tate. Eppure non trovano nulla di strano in tutte le altre accuse" dice alla BBC.

Daria sostiene che molti ragazzi della sua età idolatrano Andrew Tate, 36 anni, e già protagonista di uno scambio piccato con Greta Thunberg. "Questo è un grosso problema perché non possiamo svegliarci tra 20 anni con due milioni di Andrew Tate…".

Stando alle accuse, Tate e la sua banda utilizzando il cosiddetto ‘metodo loverboy', ossia con l'illusione di una relazione sentimentale, convinceva le malcapitate a recarsi nel distretto di Ilfov, in Romania. Qui esercitavano “atti di violenza fisica e coercizione mentale" attraverso "intimidazioni, sorveglianza costante e controllo". Giovani donne sarebbero state "sfruttate sessualmente da tutti i membri del gruppo" e "costrette a compiere atti allo scopo di produrre e diffondere attraverso piattaforme di social media materiale pornografico”.

L'ex kickboxer, in un post ora cancellato, scriveva: "Il mio lavoro consiste nell'incontrare una ragazza, andare a qualche appuntamento, dormire con lei, testare se è di qualità, farla innamorare di me per farle fare qualsiasi cosa io dica, e poi portala in webcam così da poter diventare ricchi insieme'.

Secondo le testimonianze dei vicini, nella dimora dei fratelli Tate c'era un via vai di giovani donne e giovani uomini. Tra loro gli “studenti” di un corso online per "liberare l'uomo moderno dall'incarcerazione socialmente indotta", tenuto dal gruppo su Internet.

Gabriela (non è il suo vero nome) aveva 17 anni quando è stata contattata sui social media dal fratello di Andrew Tate, Tristan, anche se in seguito ha fatto finta di averne 19. Alla BBC ha mostrato un messaggio inviatole dall'uomo: "Sei bellissima". "Sapevo che stava usando lo stesso approccio con altre ragazze", ha detto la ragazza. "Inizia sempre la conversazione con la stessa frase esatta: ‘Sei bellissima'". Gabriela ha detto che una sua amica ha ricevuto esattamente lo stesso messaggio di apertura da Tristan Tate.

In un altro post, Andrew Tate dice che la frase "sei bellissima" non è male come apertura, e prosegue delineando ciò che descrive come "un perfetto esempio" di conversazione. Dopo aver stabilito dove si trova la donna, l'uomo consiglia agli uomini di chiedere: "Perché non ti vedo mai? Dove ti nascondi?". "Il 99% di loro dice che non si nasconde", afferma l'uomo.

È esattamente quello che è accaduto con Gabriela. Lo screenshot di quella che si presume essere la sua chat con Tristan Tate mostra come la risposta della ragazza sia proprio quella che descrive Andrew: "Mi sembra di non averti mai vista in città prima da qualche parte. È possibile? Dove ti sei nascosta?". "È probabile. Non mi sono mai nascosta" replica Gabriela.

La ragazza dice che Tristan l'ha invitata a uscire "con la sua macchina e ad una festa", anche se lei ha rifiutato. Gli screenshot successivi indicano che la conversazione si è interrotta bruscamente dopo che lei ha pubblicato un video su di lui sui social media. "Le persone importanti non vorranno mai scriverti se ti vedono fare cose del genere. Questo è un avvertimento amichevole", dice uno degli ultimi messaggi del fratello dell'ex kickboxer.