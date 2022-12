“Ce l’ho piccolo, fatti una vita”, la risposta di Greta Thunberg al campione di arti marziali è virale Andrew Tate Tate si è vantato sui social di possedere bene 33 auto, dettagliando le specifiche di alcune di loro come una Bugatti e due Ferrari col chiaro scopo di stuzzicare l’attivista. La replica di Greta Thunberg è diventata virale.

A cura di Antonio Palma

Centinaia di migliaia di like e interazioni e decine di milioni di visualizzazioni, sono i numeri social di un acceso scambio di battute su twitter tra l'attivista per il cambiamento climatico, Greta Thunberg, e Andrew Tate, ex kickboxer statunitense e discusso personaggio social.

A rendere virale il tweet dei due personaggi è stata sicuramente la piccata riposta della giovane attivista che, stuzzicata dall'ex campione di arti marziali, questa volta non ha glissato e ha deciso di replicare a tono con una frase che suonava più o meno così: "Ce l'ho Piccolo, fatti una vita".

Tutto è nato da un tweet del tre volte campione del mondo di kickboxing che martedì, postando la foto di se stesso a un distributore di benzina mentre faceva carburante a una delle sue supercar, si è rivolto direttamente a Thunberg.

Tate si è vantato di possedere bene 33 auto, dettagliando le specifiche di alcune di loro come una Bugatti e due Ferrari col chiaro scopo di stuzzicare l'attivista sui consumi e l'inquinamento prodotto

“Ciao Greta Thunberg”, ha scritto l'uomo, aggiungendo: “Ho 33 macchine. La mia Bugatti ha un quad turbo w16 8.0L. Le mie DUE Ferrari 812 Competizione hanno 6.5L v12. Questo è solo l'inizio. Per favore dammi il tuo indirizzo e-mail in modo che io possa inviare un elenco completo della mia collezione di auto e le rispettive enormi emissioni".

Un tweet che forse sarebbe stato visto solo dai fan del campione e sarebbe passato inosservato al grande pubblico se oggi non fosse arrivata la riposta piccata di Greta Thunberg.

Del resto Tate non è nuovo a polemiche social con personaggi di ogni genere, che gli sono già costati vari ban sulle principali piattaforme, tra cui anche twitter in cui è rientrato solo a novembre dopo che Elon Musk ha rilevato l'azienda.

L'apparente tentativo di chiamare in causa l'attivista in una conversazione sull'impatto che i suoi veicoli hanno sull'ambiente, però questa volta si è ritorta contro Tate.

Con un laconico messaggio, che ha raccolto centomila like solo nella prima ora dalla pubblicazione, infatti Greta Thunberg ha risposto “Sì, per favore illuminami. Mandami un'e-mail a celhopiccolo @ fattiunavita.com".