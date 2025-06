video suggerito

Ucraina si ritira dalla Convenzione di Ottawa, potrà usare mine anti-uomo: "Dobbiamo difenderci dai russi" Il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato il decreto che rende effettivo il ritiro di Kiev dalla Convenzione di Ottawa: non è più vincolato al trattato internazionale che proibisce l'uso, lo stoccaggio e la produzione di mine antiuomo.

A cura di Giorgia Venturini

Sembra sempre più lontana la pace in Ucraina. Dopo il nuovo attacco aereo nella notte su larga scala da parte della Russia con l’impiego di centinaia di missili, ora il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato il decreto che rende effettiva la decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale sul ritiro di Kiev dalla Convenzione di Ottawa. Si tratta di un trattato internazionale che proibisce l'uso, lo stoccaggio e la produzione di mine antiuomo. Così facendo l'Ucraina non ha più il divieto di sotterrare le mine: è uscita dalla Convenzione adottata il 18 settembre 1997 e di cui l’Ucraina era diventata membro nel 1999 per poi ratificarla però solo nel maggio 2005. Resta il fatto anche che potenze mondiali come Stati Uniti, Cina e Russia non hanno mai aderito a questa Convenzione.

A dare la notizia dell'uscita è stato il deputato Roman Kostenko. Adesso l’attuazione è affidata al Consiglio per la sicurezza nazionale e la difesa: questo impegnerebbe il Consiglio dei ministri senza che sia necessario un passaggio alla Rada, ovvero al Parlamento ucraino. Ma cosa succederà ora?

Le forze ucraine potranno usare le mine antiuomo: potranno sotterrarle nel territorio ucraino. Questo vuol dire che anche quando la guerra sarà finita le mine inesplose resteranno sottoterra e potranno fare altre vittime anche nel lungo periodo. Il ministero degli Esteri ucraino ha spiegato: "L'Ucraina ha preso la difficile ma necessaria decisione politica di porre fine ai propri obblighi ai sensi della Convenzione di Ottawa". E poi ha giustificato così la decisione del ritiro: "Abbiamo priorità primaria di difendere il nostro Stato dalla brutale aggressione russa, proteggere la nostra terra dall'occupazione e il nostro popolo dalle orribili atrocità russe". Pertanto l'abbandono della Convenzione di Ottawa è una misura "necessaria e proporzionata al livello delle minacce, poiché influisce sulla sopravvivenza e la preservazione dell'Ucraina come Stato sovrano, indipendente e libero".