Amsterdam, storica decisione: vietato fumare cannabis nel quartiere a luci rosse L’ordinanza sarà in vigore da metà maggio e avrà come obiettivo la riduzione gli eccessi, soprattutto dei turisti, così da rendere più semplice la vita dei residenti.

A cura di Biagio Chiariello

Fumare cannabis per strada nel quartiere a luci rosse di Amsterdam non sarà più possibile. Lo ha annunciato il consiglio comunale, come parte di una serie di ordinanze mirate a migliorare la vivibilità per i residenti che da tempo lamentano i disagi causati dai turisti.

Le nuove norme saranno in vigore da maggio: tra le altre cose è previsto che i ristoranti e i bar chiudano entro le 2:00 il venerdì e il sabato e nessun nuovo visitatore sarà ammesso nel quartiere della città vecchia dopo l'1:00. Anche le prostitute dovranno chiudere i loro spazi alle 3 del mattino.

Attualmente, la vendita di alcolici nei supermarket, nei negozi di liquori e nei caffè nel quartiere a luci rosse è illegale dal giovedì alla domenica dopo le 16:00. Ora, il consiglio chiederà ai venditori di rimuovere completamente gli alcolici dalle loro vetrine durante quel periodo o di occultarli alla vista. È già illegale consumare alcolici nella maggior parte degli spazi pubblici di Amsterdam.

I media locali evidenziano come quasi tutti i membri del consiglio abbiano appoggiato l'adozione delle misure. L'obiettivo è chiaro: ridurre il disturbo ai residenti.

"I residenti della città vecchia soffrono molto a causa del turismo di massa e dell'abuso di alcol e droghe per strada", ha affermato il consiglio. "I turisti attirano anche gli spacciatori di strada, che a loro volta causano criminalità e insicurezza".

Il quotidiano di Amsterdam Het Parool ha definito le misure ‘storiche’, osservando che per decenni Amsterdam era stata conosciuta in tutto il mondo come la città “dove tutto era possibile e tutto era lecito, compreso fumare erba per strada”.

Oltre alle nuove leggi, il consiglio locale lancerà in primavera una campagna "stay away" che si concentra sullo “scoraggiare attivamente i visitatori internazionali con l'intenzione di ‘scatenarsi' ad Amsterdam”.