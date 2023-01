Allineatori dentali fai da te online, si rischiano danni permanenti: allarme dei dentisti L’allarme arriva dal Regno Unito dove la moda di correggere il proprio sorriso affidandosi ad Allineatori dentali comprati online per risparmiare si sta diffondendo sempre di più.

A cura di Antonio Palma

Persone che si sono ritrovate con denti così deboli da essere incapaci persino di mordere una mela, altri che addirittura hanno perso dei denti anteriori, altri ancora con disturbi gengivali pesanti, sono gli effetti deleteri subiti da alcuni utenti dopo aver comprato degli Allineatori dentali online ed esserli applicati con interventi fai da te a casa.

L'allarme arriva dal Regno Unito dove la moda di correggere il proprio sorriso affidandosi ad Allineatori dentali comprati online per risparmiare si sta diffondendo sempre di più. Secondo le associazioni locali dei dentisti, però, non è una buona idea visto che si tratta comunque di apparecchi dentali che richiedono l'intervento diretto di un esperto e comune una visita faccia a faccia.

Quelli venduti online invece non prevedono la necessità di vedere un dentista di persona. Di solito viene inviato un kit fai-da-te per prendere le impronte dei i denti che poi bisogna rispedire e che servirà per fare l'allineatore. L'altra opzione è una scansione 3D della bocca eseguita in un laboratorio che ovviamente costa di più

Per dentisti e ortodontisti però le scansioni 3D e gli stampi dei denti fai-da-te utilizzati nell'ortodonzia online non sono sufficienti per evitare guai nell'applicazione degli allineatori. I dentisti hanno spiegato alla Bbc che i clienti soni attirati dai prezzi e spesso non sono a conoscenza dei danni che possono essere causati dagli allineatori se non applicati da un dentista di persona.

"Anche trattamenti che promettono risultati immediati in modo apparentemente semplice come gli allineatori trasparenti,richiedono grande preparazione specialistica ed elevata professionalità" spiegano anche i dentisti italiani ricordando che "Prima di intraprendere un trattamento con allineatori, l’odontoiatra dovrà comunque valutare che sussistano le condizioni adatte"