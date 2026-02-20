Allarme bomba a Parigi, evacuate Torre Montparnasse e Sciences Po: “Le facciamo saltare in aria”

Paura a Parigi dove sarebbero scattati una serie di allarmi bomba simultanei in alcuni siti, tra cui Torre Montparnasse e Sciences Po Paris che sono stati evacuati. Indagini in corso.

Panico a Parigi, dove diversi allarmi bomba simultanei sono scattati per diversi siti noti della Capitale francese. La segnalazione, secondo quanto riportano Le Figaro e Bfmtv, è giunta intorno alle 18. L'emittente francese in particolare riferisce di diversi edifici per i quali è è stata disposta l'evacuazione, fra cui la Torre Montparnasse e Sciences Po Paris.

La compagnia ferroviaria Sncf ha fatto sapere che non è interessata dall'evacuazione la stazione di Montparnasse. Secondo FranceInfo, sono in totale 5 i siti per i quali è stata fatta la segnalazione della presunta presenza di un ordigno e fra questi ci sono anche la Torre Eiffel e il Bataclan, che non hanno però richiesto un'evacuazione, effettuata da agenti della Questura della Capitale francese. In particolare, ha riferito Le Figaro, citando alcune fonti, ci sarebbero state "diverse mail" inviate alle autorità e contenenti delle minacce di "far esplodere diversi luoghi di Parigi".

"È stata segnalata la presenza di un possibile ordigno esplosivo in diversi luoghi della capitale", ha appreso France Télévisions da fonti della polizia, che hanno precisato che "per motivi di sicurezza, alcuni siti hanno richiesto l'evacuazione e la verifica della situazione".

Intorno alle 21:30, le prime perquisizioni a Sciences Po Paris non hanno portato a nulla. Tuttavia, i controlli sono ancora in corso alla torre Montparnasse.

In aggiornamento.