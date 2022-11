Allarme bomba a bordo, aereo con 200 passeggeri costretto ad atterraggio d’emergenza nella notte Un aereo in volo da Poznan a Londra è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Paderborn nella notte, a causa della minaccia di una bomba a bordo. Notte in aeroporto per i 200 passeggeri.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Atterraggio di emergenza a causa di un allarme bomba. È quanto accaduto a un aereo con a bordo 200 passeggeri che era partito domenica sera da Poznan, in Polonia, per arrivare a Londra, nel Regno Unito.

A causa della minaccia di una bomba a bordo, l’aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza nella città tedesca di Paderborn intorno alle 22 di ieri sera. I successivi controlli effettuati dalla polizia sull'aeromobile – si tratta di un Airbus A321 di una compagnia ungherese – non hanno individuato nessun oggetto pericoloso.

Le operazioni di controllo dell’aereo, che hanno coinvolto anche i cani appositamente addestrati, sono andate avanti per tutta la notte e anche questa mattina. Le persone che erano a bordo dell’aereo – in totale c'erano 199 passeggeri e sette membri dell’equipaggio – hanno trascorso la notte in un hotel dell’aeroporto. "Non c'è pericolo per loro", ha detto la polizia che ha parlato di un'operazione più ampia. Lo scalo tedesco durante le operazioni di controllo è rimasto chiuso, è stato poi riaperto dopo ore questa mattina presto.

A lanciare l'allarme erano state le autorità di sicurezza aerea della Polonia e la compagnia aerea aveva chiesto l'atterraggio d'emergenza in Germania. La segnalazione, a quanto si apprende, era arrivata via telefono.

"Non è stato trovato nulla di sospetto", ha assicurato poi al DPA un portavoce della polizia. Oggi l’aereo atterrato a Paderborn dovrebbe proseguire verso la sua destinazione a Londra, come confermato da una portavoce della polizia.