Afghanistan, arrestati due giornalisti stranieri in missione per l’Onu a Kabul

A cura di Chiara Ammendola

Due giornalisti stranieri, in missione per l'Onu in Afghanistan, sono stati arrestati a Kabul. Si tratta di due ex giornalisti della BBC tra i quali Andrew North, entrambi erano in missione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e i cittadini afghani.

Il giornalista Andrew North

"Andrew era a Kabul per lavorare per l'UNHCR e per cercare di aiutare il popolo afghano. Siamo estremamente preoccupati per la sua sicurezza e facciamo appello a chiunque abbia influenza per garantire il suo rilascio", le parole della compagna del giornalista, Natalia Antelava su Twitter. Anche l'UNHCR ha twittato: "Stiamo facendo del nostro meglio per risolvere la situazione, in coordinamento con gli altri. Non faremo ulteriori commenti, data la natura della situazione".

I due giornalisti sarebbero stati arrestati insieme ad altri civili afghani dai Talebani che però non hanno ancora commentato l'accaduto né confermato la notizia. La stessa NDS, direzione nazionale della sicurezza, che è l'agenzia di sicurezza e intelligence dei talebani, ha fatto sapere di non avere alcuna informazione in merito: "Non abbiamo informazioni su di loro, quando e dove sono scomparsi, non siamo in possesso di nessuna informazione in questo momente e stiamo cercando di reperirle", ha dichiarato il portavoce dell'agenzia Khalil Hamraz