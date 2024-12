Aereo ultraleggero colpisce le auto dopo il decollo in Texas: lo schianto ripreso in un video Un aereo ultraleggero si è schiantato su alcune automobili in fila su una strada in Texas. La scena è stata ripresa in un filmato diventato virale online. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un aereo ultraleggero si è spezzato in due dopo essersi schiantato su una strada del Texas, danneggiando i veicoli che stavano percorrendo la carreggiata e spargendo detriti ovunque. L'incidente si sarebbe verificato nel pomeriggio di mercoledì intorno alle 15: la Federal Aviation Administration (FAA) ha confermato a Fox News Digital che al momento dell'incidente, a bordo dell'ultraleggero Piper PA-31 vi era solo il pilota.

L'aereo si è schiantato nei pressi di un incrocio molto trafficato, danneggiando tre veicoli in coda. Le autorità non hanno fornito informazioni sulle persone coinvolte nell'incidente e sul loro stato d salute, al momento sconosciuto. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco. L'aereo era in volo da circa 5 ore prima dell'incidente ed era decollato dall'aeroporto regionale di Victoria intorno alle 9.52. Le autorità continuano a indagare sull'accaduto mentre c'è grande attesa per le persone rimaste coinvolte nell'incidente.

Ulteriori informazioni sul loro stato di salute saranno rese note nelle prossime ore con il prosieguo delle indagini e gli accertamenti medici del caso. Non è chiaro quali siano le condizioni del pilota, l'unico passeggero a bordo dell'aereo ultraleggero al momento dello schianto.

Le cause del sinistro sono ancora tutte da accertare e saranno appurate con il prosieguo degli accertamenti da parte delle autorità chiamate a ricostruire la dinamica dei fatti. Lo schianto dell'aereo ultraleggero è stato ripreso in un filmato diffuso online e sulle televisioni americane, diventato in breve virale.

Nel video si vede prima il decollo dell'aereo e poi il suo impatto con le automobili in coda sulla strada in Texas. Attorno all'ultraleggero, si vedono diversi soccorritori intenti a fornire assistenza non solo al pilota sull'aereo, ma anche ai conducenti delle diverse vetture interessate dallo schianto.