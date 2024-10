Aereo prende fuoco durante atterraggio a Las Vegas: l’allarme lanciato dai piloti, evacuati i passeggeri Un aereo della Frontier Airlines ha preso fuoco durante un atterraggio all’aeroporto internazionale di Las Vegas Harry Reid nella serata di sabato 5 ottobre. Il volo 1326, diretto da San Diego a Las Vegas, era in fase di atterraggio quando i piloti hanno rilevato del fumo e hanno lanciato l’allarme. Sull’accaduto è stata avviata un’indagine. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

75 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un aereo della Frontier Airlines ha preso fuoco durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Las Vegas Harry Reid nella serata di sabato 5 ottobre.

Il volo 1326, diretto da San Diego a Las Vegas, era in fase di atterraggio quando i piloti hanno rilevato del fumo e hanno lanciato l'allarme, ha fatto sapere la compagnia aerea in un comunicato diffuso su X, come riporta Abc News.

Secondo quanto riportato dalla Frontier, dopo che i Vigili del fuoco e i soccorritori sono giunti sul posto e hanno spento l'incendio, tutti i 190 passeggeri e i sette membri dell'equipaggio sono scesi dall'aereo tramite la scala di decollo. Come ha precisato ancora la compagnia nella breve nota pubblicata sui social, non si sono registrati feriti e i passeggeri sono stati immediatamente trasportati in autobus al terminal.

"Mentre il volo 1326 da San Diego a Las Vegas stava atterrando al LAS questo pomeriggio alle 15.15, i piloti hanno rilevato del fumo e hanno dichiarato un'emergenza. – si legge nel post – L'aereo è atterrato in sicurezza e tutti i passeggeri e l'equipaggio sono stati evacuati. Non sono stati segnalati feriti e i passeggeri sono stati trasportati in autobus al terminal. A bordo c'erano in totale 190 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio. La causa dell'incidente è attualmente sotto inchiesta".

"Ci ha colti tutti di sorpresa", ha detto un utente X che ha pubblicato il video sul social media. "I pompieri hanno spruzzato schiuma sull'aereo, evacueranno tramite scale (senza usare scivoli)".

Il volo 1326 "ha effettuato un atterraggio complesso", ha riferito invece l'aeroporto internazionale Harry Reid in una nota. Lo stop a terra è rimasto in vigore fino alle 19.00. di sabato 5 ottobre e la Federal Aviation Administration, la più grande agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense responsabile di regolare e sovrintendere ogni aspetto dell'aviazione civile nel Paese e nelle acque internazionali, ha fatto sapere che sta continuando a indagare sull'accaduto.

Ieri, domenica 6 ottobre, il National Transportation Safety Board (agenzia investigativa indipendente del Governo degli Stati Uniti che indaga su incidenti che coinvolgono aeroplani, navi, treni, oleodotti e gasdotti, ndr) ha annunciato che avvierà un'indagine sull'atterraggio di emergenza.