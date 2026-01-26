Aereo precipita in fase di decollo e si schianta nel Maine: 8 persone a bordo

Un aereo privato è precipitato durante il decollo e si è schiantato nei pressi dell’aeroporto internazionale di Bangor, nel Maine (Stati Uniti). A bordo del velivolo sembra ci fossero 8 persone. Non si conosce ancora il bilancio dei feriti e di eventuali vittime.

Il luogo dell’incidente aereo avvenuto nel Maine (Foto diffusa su X)

Grave incidente negli Stati Uniti, dove un aereo privato con otto persone a bordo si è schiantato in fase di decollo a Bangor, nel Maine, nel nord-est del Paese.

A riferire la notizia è stato il personale dell'aeroporto internazionale di Bangor. Non si conosce ancora il bilancio dei feriti e di eventuali vittime. Le squadre di emergenza sono intervenute sul posto intorno alle 19.45 (orario Usa, ndr).

"Si prega di evitare l'aeroporto, la pista è attualmente chiusa. Un incidente è in fase di accertamento. Le squadre di emergenza sono sul posto e stanno valutando la situazione", hanno fatto sapere dallo scalo in un comunicato diffuso sui social media. È stato istituito un centro operativo di emergenza.

Secondo la Cnn, l'aereo era un jet privato Bombardier Challenger 650 registrato a nome di una società a responsabilità limitata con sede a Houston, in Texas.

Nelle registrazioni delle comunicazioni radio, ottenute da LiveATC.net, si sentono i controllori di volo e i piloti dell'aeroporto di Bangor parlare di scarsa visibilità, pochi minuti prima dello schianto. Un controllore ha successivamente autorizzato il pilota al decollo sulla pista 33 di Bangor.

Pochi istanti dopo si sente un controllore dire: "Aereo capovolto. Abbiamo un aereo passeggeri capovolto". Lo scalo a quel punto è stato chiuso e sulla pista sono intervenuti i veicoli di emergenza.

Un altro controllore di volo ha dichiarato in seguito di essere a conoscenza della presenza a bordo del velivolo di "tre membri dell'equipaggio e forse cinque passeggeri".

A quanto si apprende, la Federal Aviation Administration (FAA) e il National Transportation Safety Board (NTSB), le agenzie statunitensi preposte, indagheranno sull'accaduto.

L'incidente è avvenuto durante una violenta tempesta di neve che nelle scorse ore ha colpito il nord-est degli Stati Uniti. Le temperature registrate sono molto rigide, ben al di sotto dello zero nel Maine, e si sono verificate nevicate leggere che hanno ridotto molto la visibilità.