Aereo precipita e si schianta contro un bus a San Paolo: due morti e almeno due feriti Un piccolo aereo bimotore si è schiantato contro un bus e alcune vetture a San Paolo, in Brasile, mentre tentava un atterraggio di emergenza. Il bilancio delle vittime è ancora in corso, ma per il momento si contano due morti (forse passeggeri del velivolo) mentre altre due persone sono rimaste ferite.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un aereo bimotore King Air F80 si è schiantato questa mattina a Barra Funda, nella zona ovest di San Paolo, in Brasile. Il velivolo si sarebbe schiantato contro un autobus e alcune auto mentre tentava un atterraggio di emergenza. Due persone sono morte, altre due sono rimaste ferite. Lo schianto si è verificato sull'Avenida Marquês de São Vicente, importante arteria stradale della regione, ora chiusa.

L'aereo aveva una capacità di circa 8 persone e sarebbe decollato intorno alle 7.20 di questa mattina da Campo de Marte. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che non vi sono sopravvissuti all'incidente: è infatti probabile che i due morti fossero passeggeri del velivolo mentre le due persone ferite sono automobilisti che si trovavano nei pressi delle vetture e del bus colpito al momento del fatto.

I soccorritori stanno lavorando per la rimozione delle lamiere dalla strada e la messa in sicurezza della zona dell'incidente. Anche i team della Polizia militare, della Polizia civile e della Polizia tecnico-scientifica stanno supportando i soccorritori sul luogo dello schianto.

La dinamica, così come i motivi dietro l'accaduto, sono ancora da chiarire. Saranno le indagini e gli accertamenti tecnici del caso a spiegare come l'aereo possa essere caduto in picchiata sul bus di linea e sulle vetture parcheggiate, prendendo di fatto fuoco subito dopo. Le due persone decedute, così come fa sapere O Globo, quotidiano brasiliano, sarebbero state trovate carbonizzate. I due feriti sono invece stati soccorsi e poi trasportati in ospedale per cure più approfondite. Non si hanno informazioni sul loro stato di salute.

Il bilancio delle persone coinvolte potrebbe aumentare nelle prossime ore con il prosieguo delle indagini da parte delle autorità brasiliane.