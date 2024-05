Aereo di linea esce fuori pista e prende fuoco: ci sono feriti. Chiuso l’aeroporto di Dakar, il video Incidente all’aeroporto di Dakar in Senegal: un Boeing 737, con a bordo 85 persone, inclusi i membri dell’equipaggio, è uscito fuori pista in fase di decollo e ha preso fuoco. Paura tra i passeggeri: 11 sono i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Paura in Senegal, dove un Boeing 737 è uscito fuori pista in fase di decollo e ha preso fuoco all'aeroporto Blaise Diagne di Dakar. Al momento il bilancio è di 11 feriti, ma l'incidente avrebbe potuto essere una vera e propria tragedia. Sul volo c'erano 85 persone, come ha affermato il ministro dei trasporti del paese, El Malick Ndiaye.

Il volo era di Air Sénégal, operato da TransAir, era in fase di decollo intorno all'1 di notte, diretto a Bamako, in Mali, con a bordo 79 passeggeri, due piloti e quattro membri dell'equipaggio. I feriti sono stati curati in ospedale, almeno quattro di loro versano in gravi condizioni, mentre gli altri sopravvissuti sono stati portati in albergo per riposare. L'incidente ha portato alla chiusura dell'aeroporto, come si legge in una nota ufficiale, "fino a quando non saranno prese le misure necessarie".

Alcuni video girati dai testimoni mostrano i passeggeri scappare via mentre le fiamme fuoriuscivano dal motore sinistro del 737, illuminando il cielo notturno. Altre immagini successive hanno mostrato l'aereo a terra con un buco nel motore sinistro, ricoperto di schiuma antincendio dopo che sono terminati i lavori di messa in sicurezza.

L'aereo si è "fermato" fuori pista, ha spiegato lo scalo in un comunicato stampa, aggiungendo: "Il piano di emergenza è stato attivato dalle autorità aeroportuali non appena l'informazione è stata loro comunicata. Pertanto, tutti i servizi di emergenza dell'aeroporto sono stati mobilitati per l'evacuazione dei passeggeri e la loro assistenza".

Le autorità stanno ora cercando di stabilire la causa dell'incidente che si è verificato solo un giorno dopo un altro incidente la cui notizia ieri aveva fatto il giro del mondo. Un aereo Boeing – un aereo cargo 767 operato dal servizio postale americano FedEx – aveva effettuato un atterraggio di emergenza in Turchia dopo che il suo carrello di atterraggio aveva subito un guasto.