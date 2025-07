Aereo con circa 50 passeggeri scomparso dai radar nell’Estremo Oriente russo: in corso le ricerche

Le autorità russe hanno avviato un’operazione di ricerca dopo che giovedì un aereo passeggeri An-24 è scomparso dai radar mentre sorvolava l’Estremo Oriente del Paese. A bordo vi erano circa 50 persone.

Secondo quanto riportato dal governatore della regione dell’Amur, Vasily Orlov, il velivolo – appartenente alla compagnia siberiana Angara – ha perso il contatto con i controllori del traffico aereo mentre si avvicinava all’aeroporto di Tynda, una cittadina situata nei pressi del confine con la Cina. "Secondo i dati preliminari, a bordo si trovavano 43 passeggeri, tra cui cinque bambini, e sei membri dell’equipaggio", ha dichiarato Orlov in un messaggio pubblicato su Telegram. "Tutte le forze e i mezzi necessari sono stati mobilitati per le operazioni di ricerca".

Le autorità non hanno rilasciato ulteriori dettagli sulle condizioni meteorologiche o su eventuali segnali di emergenza inviati dal velivolo prima della scomparsa. L’An-24 è un aereo bimotore di fabbricazione sovietica ancora in uso su tratte regionali in Russia e in altri Paesi dell’ex URSS.

Le ricerche si stanno concentrando nell’area montuosa e scarsamente popolata attorno a Tynda, rendendo complesse le operazioni di localizzazione. Al momento, non si hanno notizie certe sul destino dell’aereo né dei suoi occupanti.