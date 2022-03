Aereo caduto in Cina, non ci sono superstiti: “Nessuna delle persone a bordo è stata ritrovata” Non ci sono superstiti nello schianto del boeing 737 avvenuto ieri in Cina. Fonti locali hanno fatto sapere che nessuna delle 132 persone a bordo dell’aereo della China Eastern Airlines è stata ritrovata.

A cura di Chiara Ammendola

Nessuna delle 132 persone a bordo del Boeing737 della China Eastern Airlines caduto ieri in Cina è sopravvissuta. L'emittente di Stato Cctv ha fatto sapere che i soccorritori che hanno raggiunto il luogo dell'incidente, situato nella regione del Guangxi, hanno rinvenuto solo i resti, pochissimi, del velivolo schiantatosi contro una montagna. "Il relitto è stato trovato, ma finora nessuna della persone a bordo dell'aereo con cui si era perso il contatto è stata ritrovata", hanno riportato i telegiornali locali di questa mattina.

Diverse le immagini giunte in queste ore dalle zone montuose nei pressi della città di Wuzhou, dove l'aereo si è schiantato prima di prendere fuoco ed essere divorato dalle fiamme. Nessuna notizia dunque nemmeno delle scatole nere che potranno chiarire cosa sia accaduto a bordo dell'aereo decollato da Kunming e Guangzhou. Un video diffuso ieri da una compagnia mineraria cinese le cui telecamere hanno ripreso i secondi antecedenti allo schianto, mostra il Boeing737 cadere in picchiata verso il suolo a una velocità elevatissima e quasi in verticale. Un movimento atipico che indicherebbe, secondo l'esperto interpellato da Fanpage.it, un probabile LOC-I, ovvero loss of control in flight, situazione che rende ingovernabile l'aereo e che non può essere controllata nemmeno dai piloti.

Secondo quanto emerso dal tracciato diffuso da Flightradar24 il velivolo, scomparso dai radar intorno alle 14:22 ora locale, avrebbe iniziato a perdere quota due minuti prima, passando in pochi secondi da 29mila a poco più di 7mila piedi, prima di risalire di pochi piedi e poi riscendere verso il suolo e schiantarsi. Secondo il generale Carlo Landi questo indicherebbe una volontà dei piloti di riportare l'aereo in quota probabilmente, elemento che andrebbe dunque a escludere l'ipotesi di un gesto volontario. Ma i dati elaborati da Flightradar24 possono essere suscettibili di errori e per questo è necessario attendere l'analisi delle scatole nere per avere certezza dell'accaduto.