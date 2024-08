Aereo caduto in Brasile, tra le vittime ci sono otto medici: chi sono gli oncologi morti

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

C'erano anche otto medici che si stavano recando a una conferenza di oncologia a San Paolo tra le 62 persone che hanno perso la vita in un incidente aereo a Vinhedo, in Brasile, venerdì 9 agosto, ha affermato un funzionario.

La conferma è arrivata dalle parole di Eduardo Baptistella, vicepresidente del Consiglio regionale di medicina del Paranà. "Erano persone che hanno dedicato la propria vita a salvare gli altri", ha detto, secondo il Daily Mail. Un totale di 15 dottori avrebbe dovuto recarsi alla conferenza, ma sette di loro hanno preso un altro volo, ha aggiunto Baptistella.

"Il Consiglio Medico del Paraná piange la tragica perdita di tanti colleghi medici, che erano in viaggio per un’altra attività di sviluppo professionale. Le nostre più sentite condoglianze a tutti i familiari e agli amici in questo momento di infinito dolore", ha affermato il presidente del comune, Romualdo José Ribeiro Gama.

Chi sono i medici morti nell'incidente aereo

Tra le vittime confermate ci sono la pediatra e allergologa Sarah Langer, nata a Cascavel. Quest'ultima faceva parte della Camera Tecnica di Allergia e Immunologia del CRM-PR. Aveva 35 anni e aveva completato la sua specializzazione in allergia e immunologia pediatrica presso l'Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

L'ospedale oncologico Uopeccan di Cascavel ha confermato alla BBC Brasil che due dei propri medici tirocinanti figurano tra le vittime.

"In questo momento difficile, esprimiamo la nostra solidarietà alla famiglia e agli amici", ha affermato la dottoressa Paula Bley Strachman, coordinatrice della Camera Tecnica e direttrice tesoriera dell'Associazione Brasiliana di Allergia e Immunologia del Paraná.

Un'altra vittima identificata è la dottoressa Arianne Albuquerque Estevan Risso. Aveva lavorato presso l'Unità Sanitaria di Base nel Bairro Brasilândia e viveva a Cascavel.

Deceduti anche Mariana Belim, laureata in medicina presso l’Università Statale del Paraná Occidentale e di ruolo nel Campus della città di Cascavel dal 2019 e José Roberto Leonel Ferreira, un ex medico che prima di andare in pensione aveva una clinica di radiologia a Cascavel.

Aereo caduto in Brasile, sono tutti morti

L'aereo bimotore ATR 72 con a bordo 58 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio era diretto all'aeroporto internazionale Guarulhos di San Paolo quando è precipitato e si è schiantato a Vinhedo, ha confermato la compagnia aerea Voepass.

Sabato, le squadre di emergenza hanno confermato di aver recuperato i resti di tutte le 62 vittime, tra cui una persona dispersa, poi ritrovata sull'aereo. Morta anche una bambina di tre anni. Tra i rottami sono stati trovati anche i resti di Luna, un cane che viaggiava con una famiglia venezuelana.