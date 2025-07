Aerei cinesi rischiano collisione nei cieli russi, uno diretto a Milano. L’audio dei piloti: “Manovra pericolosa”

Due aerei hanno rischiato la collisione lo scorso 6 luglio nei cieli russi. I due velivoli cinesi stavano per scontrarsi frontalmente, ma per fortuna l'incidente è stato soltanto sfiorato. Uno dei due voli coinvolti aveva a bordo anche passeggeri europei e italiani: l'aereo di Air China numero CA967 viaggiava da Shanghai a Milano Malpensa quando, per cause da accertare, si è trovato davanti l'aereo cinese partito da Budapest e diretto a Ezhou, in Cina.

I due voli si sono trovati a distanza "ravvicinata" nei cieli russi della Repubblica di Tuva nella giornata del 6 luglio. La notizia è emersa soltanto in queste ore e, sempre secondo quanto accertato finora, i due aerei si sarebbero trovati a una distanza tra i 90 e i 120 metri a fronte di una distanza minima di sicurezza almeno tripla.

L'aereo diretto a Malpensa era di tipo commerciale e aveva a bordo centinaia di passeggeri, mentre il secondo volo merci di SF Airlines aveva con sé centinaia di pacchi che da Budapest erano stati spediti a Ezhou. Le autorità cinesi, stando a quanto riporta il sito South Cina Morning Post, stanno verificando perché il volo di Air China sia salito da 34.100 piedi a 36.000 e se la manovra sia stata richiesta dai controllori di volo russi.

A distanza pericolosamente ravvicinata, i piloti dei due velivoli sono stati avvisati dall'allarme automatico di bordo, il TCAS, Traffic Collision Avoidance System. I due aerei hanno virato precipitosamente in direzioni opposte, evitando la sciagura per poco. Secondo quanto riporta The Independent, sui social cinesi sono diventate virali alcune registrazioni audio dei piloti dei due voli che parlano di istruzioni poco chiare da parte dei controllori di volo russi.

I due piloti cinesi si sono infatti confrontati in mandarino sugli ordini impartito dai controllori di volo russi e il pilota della SF Airlines ha espresso preoccupazione per la salita, chiedendo il perché della manovra e definendola "inappropriata". Il collega di Air China ha accusato lo staff russo di "aver confuso l'equipaggio" e ha affermato di voler presentare rapporto ufficiale sull'accaduto.