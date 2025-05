Addetta della mensa a scuola faceva sesso con studente nello stanzino: “Si lavava le mani e tornava al lavoro”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

L’addetta della mensa di una scuola superiore statunitense faceva sesso con uno studente della stessa scuola nello stanzino del refettorio. L’incredibile scoperta alla East Central High School di San Antonio, in Texas, dopo una segnalazione. La donna, la 30enne Jenna Woodworth, è stata arrestata giovedì con l'accusa di aver avuto una relazione con uno studente dell'ultimo anno.

La donna è accusata di aver avuto rapporti sessuali con lo studente in numerose occasioni nello sgabuzzino della mensa di scuola anche durante l’orario di lavoro. Non è chiaro in che modo la polizia sia stata informata del presunto crimine, ma le indagini sono partite solo mercoledì mattina quando la donna è stata colta in flagrante.

Interrogato dalla polizia, lo studente ha rivelato che Woodworth quella mattina lo avrebbe prelevato nel campus utilizzando un veicolo del distretto scolastico. Poi lo avrebbe fatto entrare attraverso un ingresso riservato ai dipendenti per avere un rapporto sessuale nello stanzino. Dopo l'atto, Woodworth si sarebbe lavata le mani e avrebbe ripreso le sue mansioni. L'adolescente ha riferito alla polizia che la stessa cosa si è ripetuta più volte e anche il giorno precedente.

"Lei si arrabbiava con me se non le parlavo o non la le parlavo quando ero vicino", ha raccontato l'adolescente alla polizia in interrogatorio. A scuola nessuno si era accorto di nulla ma si è scoperto che la donna aveva anche una foto dell'adolescente nel suo armadietto da lavoro.

Gli investigatori non hanno rivelato l'età della vittima. L'età del consenso in Texas è di 17 anni, ma rimane illegale per insegnanti e addetti scolastici avere rapporti sessuali con studenti minori anche se con il loro consenso.

Woodworth lavorava presso il dipartimento di nutrizione della scuola superiore dal 2011 e dunque conosceva da tempo il minore. Dopo l'arresto, la scuola ha notificato il suo licenziamento. "Qualsiasi rapporto inappropriato tra un membro dello staff e uno studente viola la fiducia riposta nei nostri dipendenti ed è del tutto inaccettabile", spiegano dalla scuola.