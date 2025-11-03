Accompagna la figlia in una crociera a tema Taylor Swift: cade in mare e muore a largo delle Bahamas

Una donna è morta dopo essere caduta in mare a largo delle Bahamas mentre era impegnata in un viaggio di quattro giorni a tema Taylor Swift su una crociera. La vittima è Dulcie White e aveva deciso di accompagnare la figlia.

Quella che doveva essere una crociera di quattro giorni a tema Taylor Swift alla fine si è trasformata in un incubo. Una donna è morta dopo essere caduta in mare a largo delle Bahamas: la vittima è Dulcie White e aveva deciso di accompagnare la figlia. La tragedia è avvenuta il 22 ottobre dello scorso anno ma la ricostruzione dell'accaduto – secondo il Daily Mail – sarebbe emersa solo ora.

Stando a quanto ricostruito dalla dinamica, la donna, 66enne originaria di New York, viaggiava su una crociera per i quattro giorni dedicati alla popstar americana Taylor Swift. Si precisa subito che la cantante non era a bordo della nave e nulla c'entra con la tragedia. La 66enne era stata convinta a fare questo viaggio dalla figlia. Una volta a bordo, come riporta il New York Post, Dulcie White avrebbe acquistato un pacchetto dal costo di 70 dollari al giorno per avere la consumazione di 15 drink nell'arco delle 24 ore. Invece, stando alla denuncia della figlia, alla donna sarebbero stati serviti almeno sette drink alcolici in 6 ore e 8 minuti. La donna così in poco tempo era in forte stato di ubriachezza. Negli atti si legge che "barcollava, balbettava, parlava in modo confuso, aveva l’alito che odorava d’alcol, non riusciva a mantenere l’equilibrio, aveva gli occhi lucidi, tutto questo davanti agli occhi dell’equipaggio".

Dulcie sarebbe stata accompagnata in cabina verso le 19.30 del 22 ottobre 2024 da un altro passeggero. Poco tempo dopo la donna sarebbe uscita sul balcone. La figlia pensava che la madre era impegnata a controllare la valigia, non ha capito quello che stava accadendo. "Ho distolto lo sguardo per un attimo e quando l’ho rialzato l’ho vista di spalle. Era seduta sul bordo del balcone, come se ci fosse salita, poi è caduta prima che potessi raggiungerla", ha spiegato in una intervista rilasciata a CBS News. La figlia ha accusato la compagnia della nave di non aver attivato correttamente le procedure adottate quando c'è una persona in mare e che la rotta non sia stata invertita, almeno non subito. Nella denuncia della figlia contro la compagnia, la ragazza accusa anche gli addetti del bar di aver continuato a servire alcolici a sua madre nonostante lei fosse visibilmente ubriaca.

La figlia inoltre precisa che non aveva mai visto la madre così ubriaca: "Probabilmente voleva sfruttare il pacchetto per intero. Era completamente fuori controllo, mai vista così. Mi spezza il cuore che questo sia il mio ultimo ricordo di lei".