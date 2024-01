Accoltellate tre persone nella metropolitana di Tokyo: fermata una donna Tre persone sono state ferite con un coltello da una donna su un treno della metropolitana di Tokyo, vicino alla fermata della stazione di Akihabara. La sospettata dell’aggressione è stata fermata e presa in custodia dalla polizia. I feriti non sarebbero in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Foto Twitter

Tre persone sono state ferite con un coltello da una donna su un treno della metropolitana, vicino alla fermata della stazione di Akihabara, nella capitale giapponese Tokyo. Inizialmente si era pensato che i feriti fossero quattro. A riportare la notizia è stata SkyNews su X, citando quanto riferito dalla polizia locale all'emittente pubblica Nhk.

Arrestata la sospettata, feriti non in pericolo di vita

Secondo quanto si apprende dai media locali, sembra che la sospettata dell'aggressione sia stata fermata e presa in custodia dalla polizia giapponese, mentre i feriti sono stati subito soccorsi e portati in ospedale. L'agenzia Kyodo news ha fatto sapere che nessuno sarebbe in pericolo di vita.

La polizia ha ricevuto una chiamata di emergenza poco dopo le 23 (ora locale), in cui veniva riferito che sulla linea circolare Yamanote, una delle più frequentate della città, una donna stava colpendo gli altri passeggeri con un coltello, scrive l'agenzia Reuters riportando le parole di un portavoce del Dipartimento della Polizia metropolitana di Tokyo, che sta indagando sull'accaduto.

La East Japan Railway Company ha informato gli utenti della sospensione della circolazione dei treni sulla linea parlando genericamente di "problemi" alla stazione di Akihabara. Su X sono state diffuse anche alcune immagini dell'arresto della sospettata. In un video, circolato subito dopo l'aggressione all'arma bianca, si vedono alcuni agenti della polizia giapponese all'interno di un vagone del treno della linea Yamanote e sembra possa essere collegato all'accaduto.

Come ricorda Reuters, la zona in cui è avvenuto il fatto è tradizionalmente nota per i tanti rivenditori di elettronica e gadget ed è una delle più frequentate dai turisti che si recano in visita nella capitale nipponica. Akihabara è infatti uno dei quartieri simbolo per gli appassionati di videogiochi, anime e manga (fumetti e cartoni giapponesi).