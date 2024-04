Accoltellamento in una scuola francese: ragazza di 14 anni assiste alla scena e muore d’infarto

video suggerito

Una 14enne che ieri aveva avuto un problema cardiaco dopo aver assistito all'accoltellamento di due bambine fuori ad una scuola di Souffelveyersheim, nell'est della Francia, è morta dopo il ricovero in ospedale.

A cura di Davide Falcioni

Una ragazza di 14 anni che ieri aveva avuto un problema cardiaco dopo l'accoltellamento di due bambine fuori ad una scuola di Souffelveyersheim, nell'est della Francia, in Alsazia, è morta. Lo hanno reso noto stamattina le autorità locali, spiegando che la vittima ha avuto un arresto cardiaco durante i concitati momenti seguiti all'accoltellamento delle bambine, di 6 e 11 anni. La ragazzina era stata subito soccorsa dagli insegnanti ma nel tardo pomeriggio è deceduta, secondo quanto riferito dal preside, Olivier Faron.

L'aggressione all'arma bianca è avvenuta ieri intorno alle 14 a Souffelweyersheim, cittadina francese situata nel dipartimento del Basso Reno, nella regione del Grand Est. Due bambine di 6 e 11 anni sono state accoltellate e ferite da un uomo di 29 anni, che è stato tempestivamente fermato e arrestato. Le giovani vittime sono state poi soccorse e trasportate in ospedale, dove sono tuttora ricoverate in condizioni di media gravità.

Stando a quanto accertato l'aggressione sarebbe avvenuta in due diversi momenti nel primo pomeriggio di ieri, tra le 14:00 e le 14:20. Un uomo, sconosciuto alle forze dell'ordine, ha prima accoltellato l'undicenne, che era davanti alla scuola pubblica Dannenberger con altri giovani studenti, poi la bimba di 6 anni in uno spiazzo vicino.

Stando a quanto emerso l'aggressore avrebbe sofferto di disturbi psichici ma non era noto alla polizia e non sarebbe un soggetto radicalizzato: esclusa la pista del terrorismo, andrà accertato quale possa essere stato il movente dell'aggressione. All'attacco hanno assistito numerosi ragazzini presenti all'uscita da scuola e per questo nell'istituto è stato allestito un pronto soccorso medico-psicologico per loro. Tra i testimoni anche una 14enne, che probabilmente a causa dello shock ha avuto un attacco cardiaco ed è morta poche ore dopo in ospedale