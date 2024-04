Francia, due bambine accoltellate davanti a scuola vicino a Strasburgo: aggressore arrestato

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Paura oggi in Francia dove due bambine sono state accoltellate da un uomo davanti a una scuola vicino a Strasburgo. L'aggressione nel pomeriggio di giovedì 18 aprile a Souffelweyersheim, piccolo comune francese situato nel dipartimento del Basso Reno, nella regione del Grand Est. Ad essere colpite due bimbe di 6 e 11 anni che sono state poi subito soccorse e trasportate in ospedale dove sono ora in cura. Secondo le prime notizie, le due minori sono arrivate in pronto soccorso in condizioni di media gravità e quindi non sarebbero in pericolo di vita. Arrestato poco dopo l'aggressore, un uomo che ora viene interrogato dalla polizia.

Secondo quanto comunica la prefettura locale, l'aggressione sarebbe avvenuta in due diversi momenti nel primo pomeriggio, tra le 14:00 e le 14:20 di oggi. Un uomo ha aggredito prima la più grande, che era davanti alla scuola pubblica Dannenberger con altri giovani studenti, poi la bambina di 6 anni in uno spiazzo vicino. L'aggressore, un uomo intorno ai trent'anni, soffrirebbe di disturbi psichici ma non era noto alla polizia. All'attacco hanno assistito numerosi ragazzini presenti all'uscita da scuola e per questo nell'istituto è stato allestito un pronto soccorso medico-psicologico per loro.

Dopo l'attacco, la scuola è stata messa in lockdown per circa un'ora e i genitori e i parenti dei ragazzini hanno potuto prendere i figli solo in gruppetti e a partire dalle 15,30, quando è stato dato il cessato allarme. Sul posto si è recato anche il capo di gabinetto del prefetto Jean-Baptiste Peyrat che ha rassicurare i genitori in lacrime.

"Un incubo, tutti mi chiamato per chiedermi se sto bene. Pensiamo che succeda sempre agli altri e poi ti ritrovi a dover correre a prendere tuo figlio a scuola" ha raccontato al giornale France Bleu la mamma di uno dei ragazzi bloccati in classe dopo l'allarme per l'accoltellamento delle due bimbe fuori dalla scuola.

Secondo fonti di polizia citate da Le Figaro, l'aggressore è stato arrestato dalla gendarmeria sul posto dopo la seconda aggressione. Non aveva più il coltello usato contro le bimbe e non ha opposto resistenza agli agenti. Secondo la gendarmeria, l'uomo “non è noto ai servizi”, e le sue motivazioni “non sembrano essere legate alla radicalizzazione". Inoltre la stesa fonte indica che l'indagato presenta una certa “fragilità mentale”.