Immobilizzato a terra dalla security di un hotel, muore afroamericano di 43 anni a Milwaukee: il video Un afroamericano di 43 anni è morto dopo essere stato immobilizzato a terra dalla security di un hotel a Milwaukee, in Wisconsin. In un video si vede l'uomo supplicare le guardie, ripetendo "per favore" e "mi dispiace".

A cura di Ida Artiaco

Negli USA qualcuno già grida ad un nuovo caso George Floyd. Ed in effetti quello che è successo a Milwaukee, in Wisconsin, non è molto lontano da quell'episodio: Dvontaye Mitchell, afroamericano di 43 anni, è morto dopo che le guardie di sicurezza di un hotel lo hanno immobilizzato a terra.

L'episodio si è verificato il 30 giugno scorso ma è stato reso noto solo nelle scorse ore. Secondo quanto riporta la CNN, Mitchell si trovava all'Hyatt Regency, nel centro della città. È stato accusato di aver "causato un disturbo" e le guardie di sicurezza lo hanno scortato fuori dall'hotel. Un video pubblicato sui social mostra quattro guardie di sicurezza che immobilizzano l'uomo a terra.

Nel filmato si può sentire il 43enne grugnire e supplicare le guardie, ripetendo "per favore" e "mi dispiace". Sempre nel video si sente una delle guardie dire "stai giù" e "smettila di combattere", mentre le altre tengono fermo Mitchell. Si sente la stessa guardia gridare ai testimoni: "Questo è quello che succede quando entri nel bagno delle donne".

Quando la polizia è arrivata, Mitchell, che aveva problemi mentali, era già privo di sensi ed è stato dichiarato morto. Inutili si sono rivelati i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. La causa e la modalità della morte non sono ancora state determinate in attesa dell'esame tossicologico e di ulteriori indagini, ha detto Karen Domagalski, medico legale della Contea. "Ma non abbiamo una tempistica per quando questo caso sarà finalizzato."

Le guardie di sicurezza coinvolte nell'incidente, invece, sono state sospese. Aimbridge Hospitality, che gestisce l'Hyatt Regency Milwaukee, sta ancora completando le sue indagini, ha detto alla CNN un portavoce dell'albergo. "Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Dvontaye Mitchell, a tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano e alla comunità di Milwaukee alla luce di questa tragedia", ha detto. "Mentre le indagini continuano, Hyatt è pienamente impegnata a sostenere gli sforzi per contribuire a garantire la responsabilità per le circostanze che hanno portato alla morte di Dvontaye Mitchell", ha aggiunto.

"Non potremo neanche più andare a fare la spesa con mia figlia senza che lei abbia paura della sicurezza alla porta", ha detto DeAsia Harmon, la vedova di Mitchell, all'affiliata della CNN, WTMJ.