L’oroscopo della settimana dall’8 al 14 luglio 2024: Leone e Sagittario al centro della scena

Nell'oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 8 luglio a domenica 14 luglio 2024, l’evento principale sarà, venerdì, il passaggio di Venere dal segno del Cancro a quello del Leone. Questa Venere, sollecitatissima dal trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone, porterà con sé nuove dinamiche nelle relazioni e nelle questioni di cuore. Soprattutto per i segni d'acqua (Pesci, Cancro e Scorpione) e di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) si passerà da un'energia protettiva a una più audace, creativa e visibile.

Oroscopo settimanale 8-14 luglio 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dall’8 al 14 luglio 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Nonostante l’estate, la stagione dei bei frutti maturi, sia avviata ormai da un po’, tu ti senti ancora come una mela poco succosa fuori stagione. Ma stai tranquillo caro Ariete, perché da giovedì sera, soprattutto se sei nato nella prima decade, le cose inizieranno a cambiare e farsi più intriganti, grazie a una Venere che passa in una posizione a te favorevole. Non preoccuparti se non riconoscerai subito queste vibes, è normale, perché la Luna nel weekend ti confonderà un po’, ma ti assicuro che nei prossimi giorni avrai tutto più chiaro e sentirai accendersi un’energia che ti porterà verso nuove emozioni.

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Amico del Toro, lunedì sera una bella Venere in sestile a Marte ti prometterà una serata da ricordare: coccole di tutti i tipi saranno le ben accette! Quindi, mi raccomando, corri ad acquistare un buon vino e organizza con chi sai tu! Ti dico questo perché per il resto potresti non avere una mente troppo reattiva e performante in questi giorni e quindi potresti sentire un po’ di fatica nell’espletare faccende in cui è richiesto un pensiero lucido e risoluto. Ma non farne un dramma, piuttosto goditi le belle sensazioni che Venere ti lascerà prima di spostarsi da questa posizione a te favorevole.

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

In questi giorni Mercurio, il pianeta che vi governa, accentuerà la vostra capacità di esprimervi in maniera convincente e coinvolgente.

I vostri discorsi risulteranno talmente efficaci che sareste addirittura in grado di vendere i ghiaccioli al Polo Nord! Perciò non temete di adottare uno stile comunicativo ancora più teatrale del solito (sì, lo so che la teatralità è nelle vostre corde!), purché tutto sia fatto in maniera autentica e appassionata. Sarà proprio questa la modalità che vi aiuterà a distinguervi.

Voto 8 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questa settimana sarai come una torta al cioccolato fondente: dolce e avvolgente e con un retrogusto intenso e travolgente che lascia il segno. Venere, ancora nel tuo segno fino a giovedì, ti donerà morbida sensibilità e grande ispirazione. Tutto ciò potrebbe confonderti un po’, complice anche la Luna che nel weekend ci mette lo zampino, ma non temere – soprattutto se sei della seconda decade – perché Saturno, dal segno amico dei Pesci, ti offrirà stabilità e crescita, ideale per realizzare i tuoi sogni.

Voto 7/8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Lunedì pomeriggio Mercurio nel tuo segno (così come la Luna!), stringerà un’alleanza con Giove e ti donerà un grande fiuto: potresti trovarti al posto giusto, al momento giusto, a fare la cosa giusta! Ma soprattutto da giovedì sera anche Venere farà il suo ingresso trionfale a casa tua. E sai cosa significa, sì? Va bene, te lo dico io… significa che, soprattutto se sei nato nella prima decade, brillerai come i potenti lampi delle prime macchine fotografiche di inizio ‘900, avrai un fascino irresistibile e il tuo sguardo lancerà incantesimi che faranno capitolare chiunque!

Voto 9 +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

L'amore procede tranquillo come il fluire di un rivolo di fiume che accarezza delicatamente ogni pietra e riflette il colore del cielo sereno. Ti piace stare nei tuoi ambienti, con i tuoi cari e vivere i tuoi affetti nella semplicità dei piccoli gesti quotidiani. Questa settimana, sentirai una maggiore connessione con te stesso e con chi ti circonda. Avrai l'opportunità di consolidare i legami esistenti e di scoprire nuovi aspetti di te stesso attraverso il confronto con gli altri. Sarà il momento giusto per concedersi un po’ di relax: te lo meriti!

Voto 7/8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Carissima Bilancia, potremmo definire questa settimana come la migliore dall’inizio dell’estate… almeno per il momento! Sì, perché gli astri cominciano a posizionarsi a tuo favore, facendoti quasi non percepire più le tensioni e le incertezze vissute di recente. La Luna, infatti, sarà tua alleata per quasi tutta la settimana, ma soprattutto nei giorni del weekend, quando si fermerà nel tuo segno donandoti momenti di pura armonia, esaltando la tua naturale eleganza e facendoti brillare in ogni situazione, complice anche una Venere in Leone a te amica che ti donerà la giusta carica di fascino e magnetismo.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amico dello Scorpione, questa settimana si prospetta un po’ faticosa, ma giovedì potrai contare sugli ultimi influssi favorevoli di Venere in Cancro, del Sole sostenuto da Saturno e della Luna, per rafforzare legami importanti o per prendere decisioni. Per il resto ti senti stanco, lo so. Marte ancora in opposizione e il transito di Mercurio che non ti sorride rischiano di farti perdere il controllo e di metterti sotto scacco, quindi corri ai ripari! Rallenta e ricerca la quiete proprio lì, dove meglio tu sai muoverti, nel profondo della tua anima.

Voto 6/7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Settimana piuttosto intrigante soprattutto grazie al transito favorevole di Venere che da giovedì si attiverà per aumentare il tuo fascino, per dare una spinta propulsiva alla tua creatività e per far sì che il tuo cuore si apra a nuove avventure. Complici Nettuno e Plutone, potresti immergerti in veri e propri sogni a occhi aperti dove lasciarti trasportare dalla fantasia e dalle emozioni, ma anche in esperienze intense e misteriose dove esplorare profondità nascoste del tuo essere e scoprire nuove verità su te stesso e sul mondo che ti circonda.

Voto 8 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Finalmente da questa settimana l’opposizione di Venere se ne va e l’amore non sarà più un miraggio, anzi potrebbe diventare una vera e propria oasi! Potresti non accorgertene subito a causa della stanchezza dell’ultimo periodo e di una Luna storta che nel fine settimana renderà il tuo umore un po’ ballerino, ma ti assicuro che il tuo cielo si sta alleggerendo e a breve anche per te ci saranno giornate scanzonate e piacevoli che segneranno l’avvio della tua personale estate.

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa settimana avrai la sensazione di camminare in un labirinto pieno di nebbia, dove ogni passo che farai sembrerà portare solo maggiore confusione. La fiducia in te stesso potrebbe vacillare come una candela tremolante al vento e la tua mente sarà affollata da pensieri disordinati, simili a foglie d'autunno che turbinano senza posa. Ora, fai un bel respiro e tieni a mente questo: con il tempo la nebbia si diraderà e ritroverai la chiarezza e la forza per affrontare ogni sfida. Intanto sappi che nel weekend hai la Luna a tuo favore: sfruttala per riposarti e allontanare per qualche ora i pensieri cupi dalla tua testolina.

Voto 5/6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Amici dei Pesci, il consiglio per questa settimana è quello di utilizzare l’energia di Saturno, che transita retrogrado nel vostro segno, per riflettere sulle vostre azioni, per rafforzare le vostre fondamenta e per stabilire obiettivi realistici che vi porteranno, nel lungo periodo, a realizzare ciò che desiderate. Soprattutto giovedì, il transito del Sole in trigono a Saturno favorirà le decisioni importanti. Non scoraggiatevi, però, se la Luna in opposizione farà affiorare in superficie qualche indecisione, piuttosto usate queste incertezze per alimentare la vostra determinazione e vedrete che il vostro obiettivo diventerà sempre meno distante!

Voto 7 e mezzo