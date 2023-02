“Abbattuti sei palloni volanti russi nel cielo dell’Ucraina”: l’annuncio di Kiev L’amministrazione militare ucraina ha fatto sapere che oggi sono stati rilevati sei palloni volanti nei cieli di Kiev, che sono stati in seguito abbattuti dai sistemi di difesa antiaerea. L’accusa a Mosca: “Li sfrutteranno quando il tempo sarà favorevole”.

Sei "palloni volanti" russi sono stati rilevati sui cieli di Kiev e sono stati abbattuti dai sistemi di difesa antiaerea. Lo riporta su Telegram l’amministrazione militare ucraina.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di "palloncini che si muovevano nello spazio sotto l’influenza del vento", come riporta anche la Reuters.

I militari ucraini hanno aggiunto che questi oggetti "potrebbero trasportare riflettori radar piramidali e apparecchiature di intelligence. Il loro scopo era forse quello di rilevare le nostre postazioni di difesa antiaerea", hanno sottolineato. I resti degli oggetti abbattuti verranno analizzati.

Poco prima dell'annuncio, il portavoce dell'aeronautica ucraina Yuriy Ihnat aveva affermato, intervenendo in una trasmissione televisiva, che la Russia, che ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio dello scorso anno, potrebbe utilizzare palloni aerostatici per preservare le sue scorte di droni da ricognizione. "Li sfrutteranno quando il tempo sarà a loro favore. Oggi il tempo era favorevole", ha detto.

Ha poi precisato che le sirene anti aeree hanno suonato oggi nella Capitale proprio a causa della presenza dei palloni. Da parte sua, Mosca non ha ancora commentato la vicenda.

Ieri "oggetti volanti" erano stati rilevati anche da Moldavia e Romania, e secondo funzionari ucraini la loro origine sarebbe sempre russa. La Moldavia in particolare ieri aveva chiuso il suo spazio aereo per circa un'ora, dopo aver "ricevuto informazioni secondo cui era stato rilevato un piccolo oggetto non identificato simile a un pallone sonda".

Anche Bucarest ha fatto sapere di aver fatto decollare due aerei da combattimento dopo che i suoi radar di terra avevano rintracciato un oggetto non identificato con le caratteristiche di un pallone sonda. "Ma i piloti non sono stati in grado di trovarlo", ha precisato il Ministero della Difesa.

La notizia arriva a pochi giorni di distanza dall'abbattimento nei cieli degli Stati Uniti del quarto oggetto non identificato "volante e dalla forma ottagonale" nel giro di qualche ora, dopo aver fatto esplodere un pallone spia cinese. L'ultimo di questi è stato abbattuto mentre si trovava nel cieli del Michigan, sul lago Huron.