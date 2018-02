in foto: Stazione imbiancata a Porta Maggiore, Roma (Twitter).

Burian e la sua ondata di gelo siberiano sono finalmente arrivati in Italia. Nella mattinata di lunedì, 26 febbraio, la maggior parte delle città italiane, soprattutto quelle del Centro Nord, si sono svegliate completamente imbiancate, dal momento che la neve è scesa copiosa durante la notte quando le temperature sono crollate raggiungendo i meno 15 gradi centigradi. Molte le scuole chiuse, ma anche i disagi alla circolazione, sia per quanto riguarda strade e autostrade, che per quanto riguarda il traffico ferroviario, che risulta attualmente rallentato con ritardi medi di due ore. Il problema principale è segnalato nel nodo di Roma dove le precipitazioni nevose stanno bloccando alcuni scambi nelle stazioni. Per questo, i treni alta velocità provenienti da Nord e in proseguimento su Napoli fermano nella stazione di Roma Tiburtina e non a Roma Termini, con pesanti ripercussioni su tutta la Penisola.

Il piano contro gelo e neve di Ferrovie dello Stato.

Come precisa Ferrovie dello Stato tramite un comunicato, sul resto della rete nazionale il traffico non registra particolari criticità ma l’attenzione rimane alta a causa delle temperature particolarmente rigide. Altri disagi si segnalano sulla Siena-Grosseto e sulla Verona-Modena. L’offerta di servizi ferroviari potrà subire ulteriori modifiche e riduzioni, restano attivi i piani neve e gelo di RFI e Trenitalia, già lanciati nei giorni scorsi in Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lombardia, "presidiando i punti nevralgici della rete e intervenendo anche con l'ausilio delle ditte appaltatrici". Il Gruppo Fs invita anche i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio, anche attraverso i canali social.

La situazione di aeroporti e autostrade.

Ripercussioni ci sono anche sul traffico aereo. In particolare, come ha comunicato l'Enac, l'aeroporto di Perugia è attualmente chiuso, ma dovrebbe riaprire a breve. Il problema è il ghiaccio sulla pista. In giornata sono attesi gli arrivi e le partenze dei voli Ryanair per Londra e Wizzair per Bucarest. Dallo scalo informano che notizie precise si avranno nelle prossime ore. È stata chiusa anche la pista di volo dell'Aeroporto delle Marche. Lo rende noto la società di gestione dello scalo Aerdorica. Attivato il piano neve, sono stati garantiti l'atterraggio del volo cargo Dhl e la partenza del volo per Monaco delle 0.00 operato da Lufthansa. Ma il peggioramento delle condizioni ha spinto a chiudere la pista e trasferire i passeggeri verso altri scali. Cancellato il volo Lufthansa per Monaco delle 16:45.

Infine, anche Autostrade per l'Italia ha ribadito il suo invito agli automobilisti a procedere con la massima prudenza. In particolare, nella giornata di lunedì le nevicate potrebbero interessare l'A14 tra Imola e Poggio Imperiale, l'A1 tra Chiusi e Cassino in evoluzione verso l'area di Napoli e la A16 tra Napoli e Candela. "Questo scenario meteo – si legge in un comunicato – imporrà da parte di molte Prefetture l'adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli di massa superiore a 7,5t, per i quali, peraltro, domani è già previsto il divieto di circolazione dalle ore 09.00 alle ore 22.00″. In ogni caso, al fine di garantire la percorribilità in sicurezza della propria rete, Autostrade per l'Italia ha già attivato il piano antineve, con oltre 2.200 mezzi operativi e 3.600 uomini dedicati alle attività di prevenzione ed abbattimento della neve con una capacità di circa 240.000 tonnellate di fondenti stradali"