Colpo di scena alle elezioni in Svezia. Alla chiusura dei seggi, intorno alle 20, i primi exit poll diffusi dai media locali smentiscono in parte i sondaggi della vigilia che pronosticavano una cavalcata verso la vittoria della formazione sovranista e anti immigrati "Svezia democratica". Secondo le i sondaggi all'uscita dei seggi, infatti ,i socialdemocratici, pur perdendo consensi, avrebbero tenuto mentre i sovranisti anti-immigrati, pur se con un balzo in avanti notevole rispetto alle precedenti consultazioni elettorali, sarebbero rimasti abbondantemente sotto il 20%.

Nel dettaglio, secondo gli exit poll, in Svezia si profila un risultato rilevante per l'estrema destra che passerebbe dal 12.9% a una percentuale di consensi tra il 16 e il 19%, ma a contendersi la guida del Paese scandinavo sarebbero comunque le alleanze di centrosinistra e centrodestra che si battono sul filo dei centesimi, Come previsto calo sostanzioso dei socialdemocratici che si attesterebbero al 25%, il peggior risultato di sempre, restando però ancora il primo partito del paese. A questo punto il dubbio riguarda la possibilità di avere una maggioranza parlamentare in grado di governare il Paese.

Le alternative sono o una grossa coalizione tra i due schieramenti o una svolta a destra della Svezia con un’alleanza tra i conservatori e i sovranisti anti Ue, ipotesi però quest'ultima esclusa dalle dichiarazioni del vigilia dove tutti i principali partiti hanno già annunciato di non avere intenzione di cooperare con "Svezia democratica", anche per via dei passati legami del partito con formazioni neonaziste. Intanto nel pomeriggio, a seggi aperti, non sono mancati episodi gravi. Diversi giornali hanno denunciato blitz nei seggi da parte di esponenti di formazioni filo naziste. In veri e propri raid gruppi organizzati avrebbero cercato di fotografare elettori, schede elettorali e giornalisti presenti, scatenando forte apprensione tra gli elettori.