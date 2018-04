Test importante per il Friuli Venezia Giulia: i seggi sono aperti oggi per le elezioni regionali, amministrative e per i referendum consultivi. Si voterà fino 23, mentre gli scrutini cominceranno alle 8 di domani. Lo scrutinio per i rinnovi delle amministrazioni comunali avverrà immediatamente dopo quello per le regionali.

A seguire, nei Comuni interessati, lo scrutinio relativo ai referendum consultivi. Sono 1.369 i seggi elettorali allestiti nei 215 Comuni del Fvg. Ad essere chiamati alle urne per il rinnovo degli organi regionali sono 1.107.425 aventi diritto – 535.318 uomini e 572.107 donne. In 19 comuni si vota anche per il rinnovo delle cariche amministrative. I referendum consultivi per la fusione tra i Comuni di Aquileia e Terzo d'Aquileia e quella tra Raveo e Villa Santina coinvolgeranno in tutto 7.774 aventi diritto di voto. Le ultime consultazioni regionali si sono tenute il 21 e il 22 aprile 2013: l'affluenza in quel caso è stata del 50,48 per cento.

Nella circoscrizione di Trieste, secondo i dati diffusi dalla Regione, saranno chiamate ad eleggere Consiglio e Presidente della Regione 212.168 persone; in quella di Gorizia 118.817, a Udine 410.617, a Tolmezzo 82.220 e a Pordenone 283.603. Alla consultazione regionale parteciperanno per la prima volta anche gli elettori del comune di Sappada -1.211 gli aventi diritto di voto – entrato a far parte della regione Friuli Venezia Giulia alla fine del 2017.

A contendersi la poltrona di governatore che prenderà il posto di Debora Serracchiani (Pd) ci sono Sergio Cecotti (Patto per l'Autonomia), unico dei quattro candidati ad aver già ricoperto la carica di presidente del Friuli Venezia Giulia; Sergio Bolzonello, candidato del centrosinistra, sostenuto da Pd, Open Sinistra FVG, Cittadini per Bolzonello presidente e Slovenska Skupnost, e vicepresidente uscente; Alessandro Fraleoni Morgera in corsa per Movimento 5 Stelle; Massimiliano Fedriga del centrodestra, sostenuto da Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Autonomia Responsabile, progetto FVG. E proprio su di lui sono accesi i riflettori, perché il candidato leghista potrebbe essere determinante per ridisegnare gli equilibri all'interno della sua coalizione a livello nazionale.