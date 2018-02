"Qualora dovessi essere eletto sosterrò il programma e il Movimento". Lo ha detto Salvatore Caiata, in risposta ai giornalisti che lo hanno intervistato allo stadio Viviani dove si sta allenando il Potenza calcio (serie D) squadra di cui è presidente.

"Io – ha aggiunto – continuo a correre, rimango coerente al Movimento cinque stelle, ho sposato il progetto del M5S e per cui continuo la mia competizione elettorale". Ieri, in seguito alla notizia che Caiata è indagato a Siena per riciclaggio, il Movimento ne ha annunciato l'espulsione. Caiata, candidato con i pentastellati nel collegio uninominale della Camera Potenza-Lauria, si è detto sereno per la "totale infondatezza delle cose che sono state dette" sull'inchiesta. "Sono tranquillo che in brevissimo tempo si farà luce su questa cosa e in quel momento chiederò la riammissione al Movimento".

E a proposito di un possibile suo ritorno nel centrodestra ha risposto così: "Sono favole". E ha commentato anche la reazione di Di Maio: "Sono d'accordo con quello che ha fatto il Movimento, non sono risentito: entrambi abbiamo agito in assoluta buona fede. In un Paese normale non sarebbe stato un problema ma in un Paese dove si strumentalizza tutto lo è diventato: per cui giustamente il Movimento ha fatto tutto quello che doveva fare. Io rimango coerente a quello che ho detto e a quello che devo fare".

E ha concluso: "Rimango coerentea fare le cose che amo fare, quelle di prendermi cura della mia città: mentre altri oscurano nelle buie stanze tempismi incredibili, io sono qua con la mia squadra a prendermene cura e la squadra si prende cura di me: per cui rimaniamo e continuiamo a lavorare".