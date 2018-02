in foto: Salvatore Caiata e Luigi Di Maio, foto da Facebook

A pochi giorni dalle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, nuova tegola per il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Secondo quanto scrive Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera, Salvatore Caiata, presidente del Potenza Calcio e candidato per il Movimento 5 Stelle in Basilicata, è indagato per riciclaggio a Siena. Il nome di Caiata, con tanto di pubblico ringraziamento, venne comunicato proprio da Luigi Di Maio lo scorso 29 gennaio, nell'ambito della presentazione delle candidature: "Sono contento che Salvatore, da imprenditore ed esterno a logiche politiche, abbia accettato di mettere la sua esperienza e le sue competenze manageriali a disposizione del nostro progetto per il Paese e per la Basilicata in particolare. L’Italia ha bisogno di persone capaci, che hanno dimostrato di saper fare tanto e bene per il proprio territorio", dichiarò Di Maio, presentandolo, "Scendo di nuovo in campo per il mio territorio accettando con entusiasmo l’invito di Di Maio e del M5S a rafforzare l’impegno per la mia terra. Proverò ad essere il portavoce dei tanti lucani delusi dall’immobilismo di questi anni", replicò Caiata, motivando le ragioni della sua candidatura.

Caiata, è "coinvolto in un’inchiesta sul reimpiego di fondi con Cataldo Staffieri, il responsabile de La Cascina per Toscana e Umbria con il quale ha concluso diversi affari legati proprio al passaggio di proprietà di bar e ristoranti, primo fra tutti il famosissimo Il Campo, ceduto la scorsa estate. Le verifiche affidate alla Guardia di Finanza riguardano il reimpiego di capitali attraverso alcune aziende e conti correnti anche esteri. Controlli condotti nel massimo riserbo che si concentrano sul passaggio di proprietà di quote societarie", scrive Sarzanini.

Il quarantaseienne non è solo presidente del Potenza Calcio, ma è anche un imprenditore nel settore della ristorazione ed è molto famoso a Siena proprio per i suoi investimenti in locali molto frequentati sul territorio, "tanto da essere stato soprannominato ‘il proprietario di piazza del Campo'". "La sua collaborazione con Staffieri va avanti da lungo tempo tanto che altri luoghi rinomati come Conca d’Oro, Nannini Toselli e Nannini Massetana erano gestiti da La Cascina proprio con la sua consulenza. Ma la scorsa estate, agli inizi di luglio, convoca una conferenza stampa e annuncia che lascerà la città: ‘Non voglio più lavorare qui'. Di più non dice, si limita a spiegare che vuole tornare nella sua città d’origine. Basta poco per scoprire che Il Campo è ormai di proprietà de La Cascina e questo conferma la volontà di non vivere più in Toscana. Pochi giorni dopo Caiata si presenta come nuovo patron del Potenza Calcio", prosegue il Corriere della Sera.

Al centro dell'indagine ci sarebbero alcuni trasferimenti di immobili e capitali e le verifiche si sono allargate anche ad un altro imprenditore della zona, Igor Bidillo, "kazako inserito nel cda della multinazionale Usa Atek che si occupa di tecnologie informatiche e meccaniche, specializzato tra l’altro nell’affitto di aziende. Titolare della Sielna, un anno fa Bidilo ha partecipato alla gara per aggiudicarsi il monastero Sant’Orsola di Firenze dove voleva aprire una scuola internazionale e una Spa con impianto termale. Nella sua azienda ha come socio il rumeno Maxim Constantin Catalin. Le indiscrezioni assicurano che il coinvolgimento di questi personaggi nell’indagine porti ad alcuni investimenti all’estero e non è escluso che su questo siano giunte anche segnalazioni per operazioni sospette".