video suggerito

Tupperware verso la bancarotta: il gigante dei contenitori di plastica avvia procedura di fallimento In difficoltà economiche da anni, la storica azienda ha annunciato la richiesta alla corte del Delaware sulla base del Chapter 11, legge americana sui fallimenti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tupperware avvia una procedura di fallimento

Era nell'aria da almeno un anno, ma ora è realtà. I conti in perdita da anni, legati alle vendite in calo, hanno aperto la strada verso una procedura di fallimento, ossia di bancarotta. Il gigante statunitense che produce contenitori in plastica per cibo, Tupperware, ha fatto richiesta di far ricorso al Chapter 11, una legge fallimentare degli Usa sui fallimenti, alla corte del distretto del Delaware.

Per l'azienda nata nel 1946 è il primo passo per l'avvio di una vendita dell'attività. Nel frattempo, resterà operativa concordando un piano di risanamento dei debiti con il tribunale.

Diventata famosa per il modello di vendita porta a porta che ha preso piede negli anni Cinquanta, Tupperware è stata a lungo leader del settore. Ma già nel 2023 aveva avvertito sulla possibilità di un fallimento, nel caso in cui non fossero arrivati nuovi finanziamenti.

Leggi anche Manovra 2025, cosa vuole fare il governo Meloni con Assegno unico e detrazioni

Le difficoltà economiche

L'anno precedente aveva evidenziato l'emorragia delle vendite, nonostante il lockdown dovuto al Covid-19 avesse portato un rialzo dei numeri con ricavi da 1,6 miliardi di dollari. L'azienda ha una rete di distribuzione in 70 Paesi, mentre la produzione è perlopiù negli Stati Uniti, ma anche in Messico, Brasile e Belgio.

"Negli ultimi anni, la posizione finanziaria dell'azienda è stata fortemente impattata dal difficile contesto macroeconomico", aveva spiegato l'amministratrice delegata di Tupperware, Laurie Ann Goldman, in una comunicazione agli investitori. Goldman che è la terza ceo al timone dell'azienda negli ultimi cinque anni. Da tempo, Tupperware aveva da tempo avviato una ristrutturazione interna e la rinegoziazione dei debiti.

Nei documenti depositati alla corte fallimentare del Delaware, riporta Reuters, l'azienda ha elencato tra i 500 milioni e un miliardo di dollari di attività stimate e tra uno e 10 miliardi di dollari di passivo stimato. I creditori sono tra i 50 e 100 mila.

Prosegue poi l'ad: "Di conseguenza, abbiamo esplorato numerose opzioni strategiche e abbiamo stabilito che questa è la strada migliore da seguire. Questo processo è pensato per fornirci una flessibilità essenziale mentre perseguiamo alternative strategiche per supportare la nostra trasformazione in un'azienda digitale e tecnologicamente avanzata, meglio posizionata per servire i nostri stakeholder".

Ma la concorrenza è dei competitor con prodotti più economici, i consumi globali più attenti all'ecosostenibilità, i duri lockdown in Cina, fondamentale sbocco di mercato, sono stati colpi pesanti per la domanda dei prodotti dell'azienda. Senza dimenticare l'aumento del costo delle materie prime e dei trasporti, due fattori che hanno mangiato i suoi margini di profitto. Non a caso, Tupperware ha registrato un calo di vendite per sei trimestri consecutivi, a partire dal terzo del 2021.

La storia dell'azienda Tupperware

Fondata nel 1946, Tupperware è frutto del chimico Earl Tupper, che aveva brevettato la chiusura ermetica flessibile. In un periodo in cui i frigoriferi erano ancora decisamente costosi per una famiglia del ceto medio, l'azienda si era rivelata all'avanguardia con l'uso di nuove materie plastiche per conservare il cibo più a lungo.

Grazie poi all'imprenditrice Brownie Wise che fece spiccare il volo all'azienda negli anni Cinquanta con l'adozione della pratica delle vendite porta a porta.