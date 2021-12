Scadenze fiscali dicembre 2021: saldo IMU, acconto IVA e le altre date da ricordare Dicembre 2021 è caratterizzato da alcune scadenze fondamentali. Si va dall’ultimo giorno utile per pagare le rate della pace fiscale al versamento dell’acconto Iva, passando per il saldo IMU. Le date da ricordare secondo lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate sono 6 dicembre, 16 dicembre e 27 dicembre. Esaminiamole nel dettaglio.

A cura di Daniela Brucalossi

Anche l'ultimo mese del 2021 è caratterizzato da alcune scadenze fiscali fondamentali. Sono da segnare sul calendario diverse date di dicembre. Il giorno 6 cade la scadenza definitiva per versare le rate della pace fiscale, ovvero il termine dei cinque giorni di tolleranza concessi a seguito della scadenza ufficiale dello scorso 30 novembre. Entro il 16 dicembre bisognerà ricordarsi di fare il saldo IMU e di alcune scadenze periodiche IRPEF e IVA. Il 27 dicembre, per i soggetti interessati, è l'ultimo giorno per versare l'acconto IVA e inviare gli elenchi INTRASTAT. Ma andiamo a esaminarle tutte le date nel dettaglio.

6 dicembre:

Pace fiscale / ultima occasione per pagare le rate non versate nel 2020 senza perdere i benefici della definizione agevolate e versamento delle rate corrispondenti al 28 febbraio, al 31 maggio, al 31 luglio e ial 30 novembre 2021. La scadenza effettiva era fissata allo scorso 30 novembre ma per entrambe le scadenze esiste un limite di tolleranza del ritardo di cinque giorni

16 dicembre:

Saldo IMU / versamento della seconda rata (o saldo) dell'IMU 2021

IRPEF / Per i sostituti d'imposta: versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività

IVA / Per i contribuenti mensili: liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Per i sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

27 dicembre: