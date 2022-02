Pagamento Naspi febbraio 2022, quando arriva la disoccupazione: il calendario Questo mese la Naspi dovrebbe essere erogata in un range di tempo che va dal 10 febbraio al 21 febbraio. Vediamo come conoscere con esattezza la data assegnata a ciascuno e la possibile variazione dell’importo.

A cura di Daniela Brucalossi

Il pagamento della NASPI non segue un calendario preciso ma varia di mese in mese in base al giorno in cui è stata presentata la domanda. Questo mese l'indennità mensile di disoccupazione, la prestazione sociale destinata ai lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente l'occupazione, dovrebbe essere erogata in un range di tempo che va dal 10 febbraio al 21 febbraio. Ogni destinatario potrà conoscere la data esatta del pagamento solo quando nel proprio fascicolo previdenziale sul sito INPS riceverà la notifica di avvenuta erogazione. Bisogna ricordare, però, che dal 1 gennaio 2022 è ripartito il meccanismo di riduzione della prestazione, sospeso per tutto l'anno scorso per contrastare la crisi economica causata dalla pandemia. Si ritorna così al vecchio sistema: la Naspi si riduce del 3% ogni mese a partire dal quarto di fruizione. Questo significa che molti beneficiari potrebbero vedersi accreditare un importo minore di quello ricevuto fino al mese scorso.

Quando viene pagata la disoccupazione NASPI a febbraio 2022

La disoccupazione NASPI a febbraio 2022 dovrebbe essere erogata in un range di tempo che va dal 10 al 21 febbraio. Ma ogni destinatario può conoscere la data esatta del pagamento solo controllando nel proprio fascicolo previdenziale sul sito INPS. Esiste la possibilità che l'accredito avvenga qualche giorno dopo il giorno indicato indicato nella notifica dell'Istituto.

Come vedere se il pagamento della NASPI è stato effettuato sul sito Inps

Il destinatario di Naspi può verificare lo stato del pagamento nella sezione personale del sito Inps, accedendo con codice Pin, Spid, Carta d'Identità Elettronica o Carta Nazione dei Servizi. Una volta eseguito l'accesso, è sufficiente cliccare sull'icona "I miei avvisi" e, successivamente, sulla sezione relativa agli avvisi di pagamento. Qui comparirà una notifica con l'avviso di erogazione Naspi e l'indicazione dell'importo lordo.