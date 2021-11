Oggi riapre la piattaforma Invitalia per richiedere il bonus terme: le strutture accreditate Il bonus terme 2021 di Invitalia riparte oggi, 9 novembre, dopo gli intoppi delle scorse ore: le prenotazioni da parte delle strutture termali accreditate potranno riprendere alle ore 12 sulla piattaforma Invitalia padigitale.invitalia.it. Ufficialmente, hanno avuto il via ieri, 8 novembre, per poi essere bruscamente interrotte per “motivi tecnici dovuti all’alto numero di accessi registrati”. Ecco come prenotarsi, chi può farlo e quali sono gli enti termali accreditati.

A cura di Daniela Brucalossi

Le richieste per il bonus terme da parte delle strutture termali accreditate potranno riprendere oggi, 9 novembre, alle ore 12 dopo i problemi con la piattaforma Invitalia. Ufficialmente, hanno avuto il via ieri, 8 novembre, per poi essere bruscamente interrotte per "motivi tecnici dovuti all'alto numero di accessi registrati", come precisa l'avviso sulla piattaforma di Invitalia, che, rassicura, "i tecnici si sono messi al lavoro per ripristinare la piattaforma e garantire il regolare accesso agli enti termali che possono effettuare le prenotazioni". Sul sito padigitale.invitalia.it gli enti termali accreditati potranno dunque richiedere il bonus terme per i clienti.

Le strutture accreditate al Bonus Terme 2021 di Invitalia

Intanto, i cittadini possono ancora tentare di prenotarsi presso le terme prescelte indicate nella lista sul portale Invitalia. Le regioni che presentano il maggior numero di strutture in cui potersi prenotare sono il Veneto, la Campania, l'Emilia Romagna, la Toscana e la Lombardia. Il Lazio, invece, è solo al settimo posto, con solo sette strutture accreditate.

Il boom di richieste e le polemiche sul bonus terme

Le polemiche sul bonus terme non si limitano, però, al boom di richieste e al problema tecnico che si sarebbe verificato: infatti, nonostante il via libera ai cittadini per la prenotazione presso le strutture termali fosse fissato ufficialmente l'8 novembre, molti enti hanno aperto le pre-prenotazioni nel corso dei giorni precedenti. Inoltre, l'accesso all'agevolazione senza limiti di Isee risulta essere un elemento problematico in quanto – dichiara il Codacons – solo 265mila cittadini potranno usufruirne. "I 53 milioni di euro stanziati per una spesa massima di 200 euro, appaiono del tutto insufficienti", precisa l'associazione.