La Camera dei deputati ha approvato la legge di Bilancio con 298 voti favorevoli, 125 contrari e 8 astenuti. Ora la manovra passa al Senato, dove l’esame sarà blindato e si approverà in tempi rapidissimi per evitare l’esercizio provvisorio che scatterebbe in caso di via libera successivo alla fine dell’anno. Nessuna discussione né modifica, quindi. La manovra da 40 miliardi di euro è la più corposa degli ultimi anni e prevede una serie di misure per frenare l’emergenza economica che segue quella sanitaria dovuta al Covid, con tanti bonus e risorse stanziate per lavoratori, imprese e famiglie.

Manovra, gli interventi per l’emergenza Covid

La legge di Bilancio stanzia 5 miliardi per la cassa integrazione e un miliardo per l’acquisto dei vaccini anti-Covid e l’assunzione di 3mila medici e 12mila infermieri (per nove mesi) per la loro somministrazione. Sono 40 i milioni stanziati per i buoni spesa alle famiglie in difficoltà. Un miliardo viene invece stanziato per l’esonero dei contributi per le partita Iva, per circa 300mila lavoratori con ricavi sotto i 50mila euro e perdite di un terzo del fatturato durante l’anno. Il prossimo decreto Ristori, atteso per gennaio, potrebbe estendere questi esoneri ai professionisti iscritti agli ordini. Arriva anche lo stop alla prima rata dell’Imu 2021 per turismo e spettacolo, mentre viene rinviata al primo gennaio 2022 la sugar tax.

Le modifiche del Parlamento alla legge di Bilancio

Mai come quest’anno il Parlamento ha modificato l’impianto della manovra, con modifiche per 5 miliardi di euro, a cui si aggiungono gli impegni presi con l’approvazione di alcuni ordini del giorno. In commissione sono stati approvati 254 emendamenti, a partire dal pacchetto di aiuti per il trasporto aereo e l’automotive, che vale circa un miliardo. Restano fuori, invece, il settore del wedding ed eventi e gli sci, che dovrebbero rientrare nel prossimo decreto Ristori. Per la scuola sono stati stanziati 3,7 miliardi di euro, di cui 2,2 di spesa corrente e 1,5 di investimenti. Il Parlamento ha prorogato anche il Superbonus al 110% fino al 30 giugno 2022, a cui si aggiungono altri sei mesi per completare i lavori.

L’assegno unico e le misure per la famiglia

Con la legge di Bilancio arriva anche l’assegno unico: stanziamento da 3 miliardi di euro, che diventeranno 5 nel 2022. Vale per ogni figlio a carico fino a 18 anni e rientra nel pacchetto del Family act. Nel frattempo viene rinnovato il bonus bebè per i nati nel 2021. Previsto un fondo da 50 milioni per il sostegno e la valorizzazione delle misure adottate dalle imprese per favorire il rientro delle madri al lavoro, mentre per i padri viene esteso il congedo parentale da 7 a 10 giorni. Introdotto un assegno mensile da 500 euro per le mamme single disoccupate o monoreddito con figli con disabilità almeno al 60%. Stanziati anche 15 milioni di euro per sostenere il pagamento dell’affitto degli studenti fuori sede.

Tutti i bonus previsti dalla legge di Bilancio

Con la manovra piovono bonus di ogni genere. Si parte dal bonus smartphone, il cosiddetto kit digitalizzazione: per le famiglie con Isee sotto i 20mila euro viene fornito uno smartphone in comodato d’uso per un anno, con connessione a internet, app Io e abbonamento a due organi di stampa. Rinnovato il bonus auto, con 2mila euro di sconto per le vetture elettriche e ibride e 1.500 per quelle euro 6 di ultima generazione: il bonus è valido fino al 30 giugno 2021 e in caso di rottamazione sale a 3.500 euro, con 2mila euro aggiuntivi scontati dal venditore. Altro bonus è quello idrico per sostituire docce e rubinetti, così come il bonus occhiali e lenti a contatto che consiste in un voucher da 50 euro.

Arriva anche il bonus chef, consistente in un credito d’imposta fino al 40% delle spese effettuate tra il primo gennaio e il 30 giugno da cuochi professionisti che lavorano in alberghi e ristoranti per l’acquisto di macchinari e attrezzature professionali o per i corsi di aggiornamento, per un importo massimo di 6mila euro. Ultima novità è l’innalzamento del bonus mobili ed elettrodomestici abbinato ai lavori di ristrutturazione: la detrazione al 50% arriva fino a 16mila euro (finora erano 10mila).