In arrivo il kit digitalizzazione previsto dal pacchetto di emendamenti alla legge di Bilancio. Il bonus telefono è una delle novità, e prevede la possibilità di ricevere uno smartphone in comodato d'uso e un abbonamento con giga per un anno. L'obiettivo del governo è quello di contrastare il digital divide, reso ancora più evidente dalla pandemia e dal ricorso forzato alla didattica a distanza, Per questo è stato necessario un intervento dell'esecutivo per cercare di ridurre il gap digitale.

Non sarà comunque per tutti: per la misura infatti sono stati stanziati 20 milioni di euro per il 2021. Come scrive il Messaggero questo significa che a riceverlo sarà solo un avente diritto su dieci: verranno messi a disposizione, con le risorse già stanziate, appena duecentomila telefonini, con i rispettivi abbonamenti internet. Per cui, anche se sulla carta le famiglie che avrebbero diritto a ricevere il bonus sarebbero due milioni, molte rimarranno escluse. Questo bonus comunque si sommerà al bonus pc e tablet già attivo, del valore di 500 euro, destinato ai nuclei con Isee di massimo 20mila euro.

Come fare per ricevere il bonus e chi può richiederlo

Vediamo chi può richiedere ilbonus telefono. I beneficiari sono i nuclei familiari con un indicatore Isee non superiore a 20mila euro all'anno. E a ricevere il telefono con un abbonamento con giga può essere una sola persona per nucleo familiare, che non deve però avere attivi, al momento in cui richiede il kit digitalizzazione della manovra, altri contratti con operatori telefonici, né per linea fissa internet né per linea mobile. Nel telefono saranno già attivi l'iscrizione gratuita a due organi di stampa e l'applicazione IO, app che a breve sarà indispensabile per interagire con la Pubblica Amministrazione, che serve anche per aderire al cashback.

Per poter accedere al bonus però bisogna aderire prima al Sistema pubblico d'identità digitale (Spid). In realtà questo passaggio potrebbe diventare un ostacolo per molti: senza infatti un cellulare moderno è difficile attivare lo Spid. Anche per questo il kit di digitalizzazione rischia di diventare un rompicapo: al momento solo 14,8 milioni di italiani hanno aderito allo Spid. Lo si può ottenere tramite Poste italiane o tramite altri ‘identity provider' abilitati, e consente, attraverso un nome utente e una password, l'accesso a diversi servizi delle istituzioni, come quelli erogati dall’Inps e dai vari ministeri.

Ulteriori regole comunque saranno contenute in un decreto del ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con un provvedimento atteso entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della manovra di Bilancio.