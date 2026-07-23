La Bce svela le nuove banconote in euro e chiede ai cittadini di scegliere: come si votano i 10 finalisti

Oggi la BCE ha presentato i dieci finalisti tra i quali sarà scelto il nuovo look che caratterizzerà la moneta unica nei prossimi anni. Anche i cittadini possono dare il loro parere attraverso un sondaggio pubblico fino al prossimo 21 settembre. La scelta finale entro la fine dell’anno.

Le nuove banconote in euro sono in dirittura di arrivo. Si è concluso infatti il concorso per la nuova veste grafica della moneta unica europea e oggi la BCE ha presentato i 10 finalisti tra i quali sarà scelto il nuovo look che caratterizzerà la moneta unica nei prossimi anni: sei tagli in tutto (da €5, €10, € 20, €50, €100 e €200) perché la 500 euro non ci sarà più.

La grande novità è che a contribuire a scegliere le future banconote in euro saranno anche gli stessi cittadini dell'Unione visto che la Banca Centrale ha deciso di rivolgersi a loro con un sondaggio pubblico online a cui tutti possono partecipare. Per votare si avrà tempo fino al prossimo 21 settembre mentre la scelta finale arriverà poi entro la fine dell’anno.

Come si vota per scegliere le nuove banconote in euro

Per votare basterà collegarsi alla pagina web apposita a questo link e rispondere poi alle domande. Non si tratterà infatti di fare una classifica ma di dare un giudizio. Per ogni proposta si deve scegliere tra cinque giudizi, da "Mi piace molto" a "non mi piace per niente", e quindi poi specificare cosa piace o non piace della proposta rispondendo a un'altra domanda con sei risposte multiple.

Le proposte si basano esclusivamente sull’interpretazione creativa degli artisti anche se ovviamente la BCE ha fornito indicazioni per la realizzazione dei disegni. Le proposte, presentate oggi dalla presidente della BCE Christine Lagarde a Francoforte, infatti, arrivano dopo un lungo percorso avviato con la decisione di varare la nuova serie di Euro nel 2021 è proseguita poi con la selezione di possibili temi nel 2023. Alla fine la scelta è ricaduta su due diversi temi, “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”, sui quali sono basati ora le dieci proposte finaliste, 5 per ogni tema.

Nel primo caso sul fronte compaiono figure di spicco, come ad esempio Leonardo da Vinci sulla banconota da 100 euro e Marie Curie su quella da 20, mentre sul retro temi legati ai loro successi. Nel secondo caso sul fronte delle banconote sono raffigurati uccelli nei loro habitat che rappresentano i diversi ecosistemi mentre sul retro le istituzioni europee.

La scelta delle nuove banconote in euro a fine anno

I dieci finalisti sono stati scelti dalla giuria del concorso, composta da esperti indipendenti, e sottoposti all’esame del Consiglio direttivo che ha dato il via libera per avviare il sondaggio pubblico e conoscere il punto di vista dei cittadini. “Le banconote in euro non sono un semplice mezzo di pagamento: sono una delle espressioni più tangibili dell’Europa”, ha dichiarato la Presidente della BCE Christine Lagarde aggiungendo: “Coniugando bellezza e significato, rinsalderanno la nostra identità comune".

Insieme alla sondaggio pubblico, la procedura prevede anche un altro sondaggio, con le stesse domande che sarà sottoposto a un campione rappresentativo di cittadini dell’area dell’euro. La BCE pubblicherà poi un report sui risultati di entrambi i sondaggi che saranno presentati al Consiglio direttivo che prenderà poi la decisione finale in base a questi, alle conclusioni della giuria del concorso e a una valutazione tecnica.

Per vedere le nuove banconote in euro, con la prima riprogettazione totale dopo la loro emissione nel 2002, ci vorranno però ancora degli anni. Anche quando saranno messe in circolazione le nuove banconote, che saranno dotate di caratteristiche di sicurezza nuove e più avanzate per agevolarne il riconoscimento e l’accessibilità, anche da parte delle persone con problemi visivi, le precedenti serie però manterranno il proprio valore e continueranno a circolare insieme alla nuova serie.