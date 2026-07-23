“Il lido chiede 1 euro per riempire la borraccia d’acqua”: la denuncia social di un turista in Liguria

Un turista ha denunciato sui social l’iniziativa di un lido in Liguria. L’uomo ha postato la foto di un cartello affisso nel locale: “Riempi la tua borraccia a un euro”. “A pagamento un gesto che dovrebbe rappresentare l’ospitalità”, ha scritto online. Il titolare del lido a Fanpage.it: “Non è necessario spiegare, così eliminiamo la plastica”.

Un euro per riempire la borraccia d'acqua. Accade in Liguria, a Noli, dove un turista ha lamentato tramite un post Facebook la monetizzazione perfino dell'acqua potabile. Enzo Guerra ha condiviso in un lungo post le sue considerazioni sulla giornata trascorsa al mare in Liguria. "Per due lettini e un ombrellone, il prezzo era 100 euro – ricorda online -. Dopo aver manifestato il mio stupore, è diventato di 80 euro. Chiaramente nessun prezzo esposto. Ognuno è libero di decidere, sarà il mercato a dire se i prezzi sono giusti o sbagliati".

"Quello che mi ha lasciato davvero senza parole – continua Guerra – è stato questo cartello: 1 euro per riempire una borraccia d'acqua. Siamo arrivati al punto di far pagare un gesto che dovrebbe rappresentare accoglienza e buon senso". Il turista ha poi condiviso le immagini del cartello affisso nel lido ligure. "La Liguria è una terra meravigliosa, ma certe cose rischiano di allontanare i turisti. Il turismo non si costruisce cercando di guadagnare un euro in più su tutto, ma facendo venire voglia alle persone di tornare.

"Il punto non sono i soldi – osserva -. Il punto è il messaggio. Se su quel cartello ci fosse stato scritto: ‘Riempi la tua borraccia con l'acqua di Noli aromatizzata all'erba Luisa a 2,50 euro', avrei percepito un prodotto, un'esperienza, qualcosa con un valore aggiunto. Avrei potuto condividerne o meno il prezzo, ma avrei compreso il senso". "Così, invece, riesco a vedere solo l'immagine di un bambino assetato in bicicletta che si ferma per riempire la borraccia d'acqua dopo un giro in bicicletta alla fontanella e scopre che anche un gesto semplice, naturale per generazioni, oggi ha un prezzo".

Il titolare del lido, contattato da Fanpage.it, non ha voluto replicare. "Dovremmo dire che offriamo la stessa acqua fresca che si dà in bottiglietta nella borraccia per eliminare la plastica? La nostra iniziativa è questa ed è chiara, chi vuole capirla la comprende".