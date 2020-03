Il decreto legge contenente misure urgenti a causa dell’emergenza Coronavirus prevede, in una sua prima bozza, anche una norma che sospende il pagamento dei mutui per chi ha difficoltà economiche causate proprio dall’epidemia di Covid-19. In particolare, l’articolo 29 del provvedimento riguarda l’attuazione del Fondo di solidarietà mutui prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini. La sospensione dei mutui potrebbe essere accompagnata anche da una sospensione del pagamento degli affitti per chi è in difficoltà economiche a causa dell’emergenza Coronavirus, come annunciato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che spiega che si stanno valutando “delle misure che prendano in considerazione le possibili difficoltà nel pagare il canone mensile nei tempi previsti dal contratto”. Inoltre, precisa ancora Gualtieri, c’è da valutare l’impatto negativi per i proprietari “che dovrebbero pagare le imposte sulle rate dell’affitto che non possono riscuotere”.

Per quanto riguarda i mutui, il fondo Gasparrini che ne prevede la sospensione è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2008 e poi rifinanziato dal decreto Salva Italia. Con questo fondo si prevede la possibilità di richiedere la sospensione, in condizioni normali, del mutuo per massimo due volte e per massimo 18 mesi, prorogando poi la scadenza finale. Per accedere alla sospensione, in condizioni normali, il mutuario deve dimostrare “di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo”. La domanda di sospensione si effettua direttamente presso la banca che poi inoltra l’istanza a Consap che effettua le verifiche del caso e rilascia il nulla osta.

Chi ha diritto alla sospensione del mutuo

La bozza del decreto non precisa, al momento, i requisiti specifici. Ma l’estensione della sospensione dei mutui varrà solamente in caso di forte riduzione del lavoro a causa dell’emergenza, come si legge nel testo. Il Fondo di solidarietà nel 2012 ha consentito lo stop al pagamento dei mutui per circa 6mila persone. Per quanto riguarda i requisiti, attualmente possono aderire solamente le persone e le imprese con un mutuo di massimo 250mila euro e 30mila euro di Isee. Questi criteri verranno cambiati, spiega Gualtieri, eliminando i limiti di reddito: “La moratoria non sarà legata all’Isee”. Individuare coloro i quali potranno fare richiesta non sarà comunque semplice, per il ministro dell’Economia. Che esclude, per esempio, che possano accedere i dipendenti pubblici che continuano a recepire normalmente gli stipendi, mentre si vorrebbe privilegiare chi non ha un reddito fisso. L’idea è che la sospensione valga per chi abbia uno stop o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.

Coronavirus, da quando e per quanto tempo verranno sospesi i mutui

La sospensione dei mutui varrà per un periodo massimo di 18 mesi, secondo quanto previsto dal decreto. Gualtieri spiega che la durata sarà prolungata “con il sostegno di parziali garanzie statali”. Il provvedimento, si legge ancora nel testo, verrà adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che, comunque, deve ancora essere approvato dal Consiglio dei ministri. Nella relazione illustrativa di questo articolo si ricorda che il 2 marzo il fondo di solidarietà mutui prima casa è stato esteso all’emergenza Coronavirus, prevedendo la sospensione di 18 mesi del pagamento delle rate per i mutui ipotecari. Il decreto governativo punta a ridurre i tempi di entrata in vigore dell’estensione della sospensione, che normalmente richiederebbe una serie di passaggi che verrebbero eliminati per l’urgenza del provvedimento.