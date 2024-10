video suggerito

Chi sono i migliori fornitori di luce e gas: la classifica di Altroconsumo Con un’indagine sui contratti di 19 provider e un sondaggio sottoposto a 11.333 utenti, l’associazione Altroconsumo stila i migliori operatori del mercato: in testa Octopus Energy, Sorgenia, Alperia e Dolomiti Energia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dall'indagine di Altroconsumo i migliori operatori di luce e gas sono Octopus Energy, Sorgenia, Alperia e Dolomiti Energia

Districarsi tra i servizi dei fornitori di luce e gas non è facile. Ancor di più con la fine del mercato tutelato. C'è chi presta più attenzione alla gestione dei problemi dei clienti, altri ai contratti dalle condizioni maggiormente vantaggiose. Tante persone risaltano la trasparenza nelle bollette, altrettante nelle informazioni presenti nei documenti precontrattuali.

Con un'indagine sui contratti di 19 provider che coprono almeno il 70-80% della popolazione e il sondaggio sottoposto a 11.333 utenti a marzo, l'associazione Altroconsumo ha delineato una classifica dei migliori fornitori, associato anche a un quadro articolato dei livelli di soddisfazione dell'utenza.

Chi sono i migliori fornitori di luce e gas secondo Altroconsumo

L'analisi si riferisce ai contratti e alla soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi, così come alla presenza e gestione di eventuali problemi e alla trasparenza delle bollette. Il range di voto passa da "ottima" a "bassa" qualità con votazioni da 0 a 100. Non ci sono provider con qualità globale bassa, 12 registrano "buona" e 4 "ottima".

I migliori operatori sono Octopus Energy, Sorgenia, Alperia e Dolomiti Energia. Come mai? In particolare per la soddisfazione della clientela del call center, del servizio clienti online e per la trasparenza in bolletta. Ma non è da tralasciare il risultato dall'80 in su delle condizioni contrattuali. Sebbene per questa voce a fare la parte del leone sia Plenitude.

Sotto i primi quattro ci sono poi Engie, NeN, E.on Energia, Estra, Illumia e Plenitude. Sotto la soglia del 70 su 100 sulla qualità globale, ma comunque dalla "qualità buona" si vedono Edison Energia, Pulsee, Agsmaim Energia, Heracomm, A2A Energia e Acea Energia. I tre fornitori in fondo sono Enel Energia, Iren Luce Gas e Wekiwi.

La classifica stilata da Altroconsumo su 19 provider di luce e gas (fonte: Altroconsumo)

"Giudizio tiepido sul servizio clienti"

Per Altroconsumo, ci sono divari tra i punteggi. Il che significa che "la qualità del servizio, tra un operatore e l'altro, può cambiare anche molto". Quel che coglie l'attenzione, riporta l'associazione dei consumatori, è "la soddisfazione per il servizio clienti, sia telefonico che digitale: il giudizio dei clienti intervistati è piuttosto tiepido e spesso non va oltre una valutazione media". Valutazione che vale "soprattutto nel caso dei canali digitali (email, app, sito del fornitore), che evidentemente vanno migliorati".

Continua poi Altroconsumo: "Anche la questione degli eventuali problemi presenta delle criticità: la maggioranza dei clienti non ne ha avuti – ma il 18% sì e comunque non sono pochi – e quando ne ha avuti non è stato così contenti della loro gestione". Ci sono comunque delle eccezioni: Alperia e Octopus con voti dall'80 in su. NeN, Illumia e Sorgenia ottengono dal 60 in su.

Bollette trasparenti e contratti "ben fatti", ma non sempre aggiornati

Trasparenza e comprensibilità delle bollette sono sempre tra le richieste più gettonate dagli utenti. La valutazione media è alta, se non addirittura "ottima" per alcuni operatori. In testa alla classifica ci sono Octopus (86 su 100), Sorgenia (80) e NeN (78). Viceversa, ai gradini più bassi si trovano Enel Enegia (59), Iren (61) e Heracomm (62).

Le condizioni complessive di fornitura, dove sono evidenziati i doveri dei gestori e i diritti degli utenti, "risultano ben fatti, ma con alcuni punti di attenzione rispetto a informazioni importanti, che non sempre sono state aggiornate", riporta Altroconsumo.

Il punteggio medio è pari a 78. Tuttavia, alcune macchie sono comparse per i mancati aggiornamenti dell'informativa sul diritto di ripensamento (termine per esercitarlo prolungato a 30 giorni in caso di contratti firmati presso il domicilio del consumatore) e dei requisiti Isee e assenza di pubblicazione dei livelli di qualità commerciale degli stessi provider.