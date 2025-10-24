Btp Valore 2025, i tassi di rendimento definitivi dopo la chiusura del collocamento di ottobre

Alle ore 13 di oggi venerdì 24 ottobre 2025 si è chiuso il collocamento per acquistare i Btp Valore 2025. I titoli di Stato riservati al mercato retai nel collocamento di ottobre hanno raccolto oltre 16,5 miliardi di euro. Hanno una durata di sette anni, con cedole trimestrali a rendimento crescente e premio di fedeltà finale. I tassi di rendimento definitivi sono: 2,60% per tre anni, poi 3,10% per due anni, infine 4% per due anni.

Oggi, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 13 si è chiuso il collocamento per acquistare i Btp Valore 2025, i titoli di Stato riservati ai piccoli risparmiatori. Il collocamento di ottobre ha raccolto oltre 16,5 miliardi di euro, avvicinandosi ai risultati raggiunti nelle due emissioni a cavallo tra fine 2023 e inizio 2024, rispettivamente con 17,1 miliardi e 18,3 miliardi di euro. I tassi di rendimento definitivi sono: 2,60% per i primi tre anni, del 3,10% per il quarto e il quinto anno, e del 4% per gli ultimi due anni. Confermati quindi i livelli comunicati prima dell'apertura.

Il titolo ha una durata di sette anni e offre cedole trimestrali con tassi di interessi crescenti. A questi si aggiunge un premio fedeltà dello 0,8% per chi mantiene il titolo per tutta la durata. I rendimenti che si ottengono con i titoli di Stato, inclusi i Btp Valore, hanno una tassazione agevolata del 12,5% per spingere i cittadini a investire.

In più, quegli stessi guadagni sono esenti dall'imposta di successione se vengono trasmessi agli eredi. Infine, da quest'anno le somme investite in titoli di questo tipo non vengono tenute in considerazione nel calcolo dell'Isee, fino a un massimo di 50mila euro: questo significa che l'indicatore risulta più basso e può permettere di accedere a più agevolazioni.

Il collocamento è terminato alle ore 13 di oggi. Come tutti i titoli di Stato, i Btp Valore consistono in un ‘prestito' che si fa allo Stato italiano. Questo poi si impegna a restituirlo, con gli interessi, nel tempo della durata del titolo. In questo caso, per chi investe nei Btp Valore i pagamenti arrivano con cedole ogni tre mesi.

Ci sono diversi aspetti del titolo che sono pensati per incoraggiare chi lo acquista a mantenerlo fino alla fine della sua durata, senza rivenderlo sul mercato. Uno di questi sono le già citate cedole con interessi crescenti. In media, un Btp Valore ha un rendimento leggermente più alto rispetto a un Btp ‘classico' con la durata di sette anni acquistato oggi. Ma questo è vero solo se lo si mantiene per tutti i sette anni, visto che il rendimento cresce con il passare del tempo. Per di più, il premio finale dello 0,8% alza ulteriormente il rendimento complessivo. Ma è riservato solamente a chi compra i Btp nel collocamento iniziale e poi li mantiene per sette anni, senza mai rivenderli.