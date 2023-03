Borsa italiana di oggi 21 marzo, Milano apre in rialzo a 1,16%: Europa in ripresa dopo salvataggio Credit Suisse, nuovo crollo di First Republic Bank Le ultime notizie di oggi 21 marzo 2023 sull’andamento della borsa di Milano e delle Borse europee: Piazza Affari apre in positivo. Timori su nuove crisi bancarie: crolla ancora First Republic Bank, ipotesi salvataggio.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Recuperano terreno le borse europee dopo un inizio di settimana altalenante e l’acquisto di Credit Suisse da parte di Ubs per tre miliardi di euro, ufficializzato dalla banca centrale svizzera. Dopo la seduta di ieri, con un forte calo in apertura e un netto recupero a fine contrattazioni, oggi Milano apre in netto rialzo, con il Ftse MIb a 26.200,29 punti, +1,16% sulla chiusura di ieri.

L'apertura di Piazza Affari oggi: Ftse Mib, Btp e Spread

La borsa di Milano apre in rialzo, con Ftse Mib a +1,16%. Avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale scende a 180 punti, rispetto ai 186 della chiusura di ieri. In flessione anche il rendimento del decennale italiano che si attesta al 3,92%, rispetto al 3,98% della vigilia.

Gli indici al rialzo e al ribasso oggi alla Borsa di Milano

La borsa di Milano ha aperto in deciso rialzo, in linea con le altre piazze europee, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,16% a 26.200,29 punti. Corrono le banche con Unicredit (+3%), Banco Bpm, Bper, Intesa e Mps guadagnano oltre il 2%.

L'andamento di Wall Street e delle borse europee

L'amministratore delegato di Jp Morgan Chase, Jamie Dimon, sta guidando i colloqui in corso tra i vertici di altri grandi istituti di credito Usa per il salvataggio di First Republic Bank, che ieri ha registrato un altro crollo in borsa. Lo riferisce il "Wall Street Journal", secondo cui le discussioni sono ancora "allo stadio preliminare", e si sono concentrate sinora su un investimento che rafforzi il capitale della banca, e che potrebbe anche essere effettuato direttamente dalle banche coinvolte nell'operazione.

Borse asiatiche in ripresa dopo matrimonio forzato Credit Suisse-Ubs

Le borse asiatiche rimbalzano dopo il matrimonio forzato tra Credit suisse e Ubs che ha sostenuto i corsi a Wall Street, allontanando lo spettro di una crisi bancaria globale. Oggi la borsa di Tokyo è chiusa per festività. In Cina l'indice Hang Seng della borsa di Hong Kong sale dell',1,04% a 19.198,00 punti, l'indice di Shanghai sale dello 0,51%, Shenzhen è in rialzo dello 1,21%. La borsa di Taiwan sale dello 0,61%, l'indice Kospi della borsa di Seul guadagna lo 0,38% mentre la borsa australiana ha chiuso con un rialzo dello 0,82%.